A Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais convidam a Happy Feet Jazz Band e o grupo de dança BeHopers para duas noites de música, dança e espírito natalino. Com regência de Lara Tanaka e Sílvio Viegas, os concertos – amanhã e domingo – celebram canções desta época do ano. Os arranjos foram criados especialmente pelo pianista Fred Natalino.



No programa, estão clássicos como Let It Snow, composto por Sammy Cahn e Jule Styne; Santa Claus Is Coming To Town, de J. Fred Coots e Haven Gillespie; Baby It’s Cold Outside, de Frank Loesser; Silent Night, de Joseph Mohn, Franz Gruber e John Freeman Young; e Jingle Bells, de James Lord Pierpont.

“As canções foram cuidadosamente reformuladas e re-arranjadas pelo pianista Fred Natalino. Apresentam uma leitura peculiar, capaz de proporcionar as sensações mais belas e surreais da época de Natal”, diz a maestrina Lara Tanaka, do Coral Lírico de Minas Gerais.



As apresentações encerram a temporada sinfônica da Fundação Clóvis Salgado, numa parceria com a Appa – Arte e Cultura. Os ingressos têm preços populares.



Completo



O espetáculo oferece momentos especiais para o público, como a união da música sinfônica, do ritmo natalino e da dança. A Happy Feet Jazz Band acompanha algumas canções do concerto, e a apresentação ainda conta com a participação dos bailarinos do grupo BeHoppers. Eles executam coreografias Lindy Hop, estilo de dança nascido no final dos anos 1920 nos Estados Unidos, no Harlem, em Nova York, contemporâneo ao próprio surgimento do jazz.



SERVIÇO

Concertos de Natal

Local: Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes

Endereço: Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Classificação: 8 anos