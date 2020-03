Os 250 anos do compositor Beethoven vão pautar o cronograma das principais orquestras de Minas Gerais. O calendário dedicado ao alemão, considerado o compositor clássico mais escutado do mundo e com composições que integram um tesouro musical, tendo sido amplamente usadas no universo da dança, do cinema e da publicidade.



A primeira a abordar o repertório de Beethoven é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, que, ao lado do Coral Lírico e do pianista português Bernardo Santos, buscará um programa que fuja do lugar comum, em que se destacam obras nem sempre tão tocadas. As apresentações acontecerão hoje, às 12h, e amanhã, às 20h30, no Grande Teatro do Palácio das Artes.



“A abertura selecionada é ‘A Abertura Consagração da Casa’, que não é muito conhecida, mas é uma das mais bonitas do compositor e uma das mais difíceis, com vários solos, com trechos bastantes desafiadores para a orquestra, com mudanças de andamento”, analisa o maestro Silvio Viegas.



Em sequência, escolheu-se o “Concerto Para Piano Nº 4 em Sol Menor”, que não é tão tocado quanto o “Concerto Nº5, o Imperador”, mas é, segundo as palavras do maestro, muito intimista. Nesta parte, haverá participação de Bernardo Santos. Um dos destaques deste concerto é a forma como equiparou a importância do piano e da orquestra, não colocando o instrumento em segundo plano em relação à orquestra.



O espetáculo se encerra com “Fantasia Coral”, que reúne piano, coral, orquestra e os solistas Andreia Aparecida de Paula (soprano), Bárbara Augusta Brasil Nicolau (mezzo-soprano), Cristiano Gomes da Rocha (baixo), Maria da Penha Vasconcelos Batista Sabetti (soprano), Júlio Mendonça (tenor) e Lucas Damasceno (tenor).



Silvio Viegas ressalva o grande diferencial do Palácio das Artes: contar com uma Orquestra Sinfônica e um Coral Lírico na composição do seu organismo. “Fantasia Coral” se faz, então, a escolha ideal para prestigiar os dois corpos artísticos e os solistas presentes.



Vale ressaltar que na quarta será executada a versão integral do repertório, com ingressos já à venda, enquanto na terça a apresentação ocorrerá dentro do projeto “De Dentro do Palco”, que visa aproximar o público da música sinfônica. Na ocasião, algumas pessoas da plateia serão convidadas a acompanhar o concerto ao lado dos músicos.



Serviço

Orquestra Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais – nesta terça-feira, às 12h, com entrada franca, e amanhã, às 20h30, com ingressos a R$ 20 (R$ 10, a meia). no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537).