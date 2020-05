Por trás de uma narrativa que envolve quatro animais – o jumento, o cachorro, a galinha e a gata –, existe uma forte crítica social que condiciona “Os Saltimbancos” ao rótulo de ‘peça atemporal’. É o que enfatiza Fernando Bustamante, ator, diretor e produtor da Cyntilante Produções, companhia que fará, neste domingo (24), às 16h, uma transmissão ao vivo (pelo YouTube, Facebook e Instagram) desta adaptação de Chico Buarque a uma obra italiana (“I Musicanti”).

“Quando o Chico Buarque a adapta para a realidade brasileira (no final de 1976), existia todo um contexto, um conteúdo crítico, de falar de exploração dos operários. E, na verdade, é uma crítica que se configura até hoje. Essa crítica, realizada em um momento de censura, vem toda maquiada com a história de quatro animais. Embora haja esse conteúdo crítica, a peça tem uma ludicidade que atrai as crianças, por meio desses quatro bichos”, destaca.

Na live, “Os Saltimbancos” terá algumas alterações. “Temos no espetáculo dez músicas, e na live vamos apresentar nove canções, fazer um pouco mais reduzido. É muito importante tentar sempre trazer um elemento cênico que agregue valor a esta obra. No nosso caso da montagem mineira, trouxemos o sapateado”, prossegue o produtor.

A transmissão contará com quatro atores, em ambientes diferentes, em função do isolamento social. “No caso de ‘Os Saltimbancos’, temos um casal (de atores) que mora junto, e isso vai nos facilitar. Os outros dois atores vão estar na Cyntilante, respeitando a distância de dois metros entre eles”, relata Bustamante.

Haverá ainda, como ele ressalta, “uma estrutura técnica para dar ao público a ilusão de que todos os atores estejam no mesmo espaço físico e no mesmo cenário no fundo, através do chroma key”.

“A gente poderá ter algumas dificuldades, por conta da própria instabilidade da rede, da internet, o que tem acontecido em todas as lives, desde artistas anônimos aos famosos. Então, às vezes, acontece um problema nesse sentido, mas rapidamente tentaremos solucionar”, completa.

Homenagem

O público poderá participar da peça por meio de uma homenagem aos seus pets. Basta postar uma foto com o bichinho de estimação usando a hashtag #eunodiversaoemcena, até esta quinta-feira. A imagem e a mensagem poderão aparecer na live junto com os atores da peça musical.

“Haverá também o sorteio de um kit com quatro máscaras, duas adultas e duas infantis. A máscara é de dupla face, com um personagem em um lado, e outro personagem no outro lado. Então, daria para uma família, com duas crianças e dois adultos, brincar, cada um deles como um personagem. Para participar do sorteio, é preciso acertar uma pergunta na live”, comenta Bustamante.