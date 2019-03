Assistidos por mais de 250 mil pessoas no Brasil, Europa e Estados Unidos, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown lançaram, na última sexta, nas plataformas digitais, álbum e vídeo “Tribalistas Ao Vivo”. Trata-se do registro de um show realizado pelo trio no Allianz Parque, em São Paulo, em agosto de 2018. A direção do vídeo é de Joana Mazzucchhelli, da Polar Filmes, e a distribuição da Altafonte.

A apresentação, que conta com 27 canções, traz momentos marcantes, quando o público de 45 mil pessoas canta em uníssono versos de sucessos que marcam a carreira do supergrupo. Entre os hits, estão “Velha Infância”, “Já Sei Namorar”, “Passe em Casa” e “Amor I Love You”.

No entanto, apesar do peso do primeiro disco, de 2002, o trio triunfa ao conseguir êxito junto ao público também em faixas do mais recente álbum, de 2017. Também homônimo, o disco foi lançado 15 anos depois da estreia e trouxe músicas como “Aliança” e “Um Só”, grandes momentos do show.

Prato cheio para fãs dos Tribalistas, o material é uma lembrança luxuosa para aqueles que acompanharam a apresentação da turnê que passou por 26 cidades, de nove países.