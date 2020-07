Lançada em abril de 2017, a Páginas Editora “já publicou cerca de 110 livros, de literatura infantil e adulta, e alguns técnicos”, ressalta sua criadora, a jornalista e escritora Leida Reis, que agora em julho colocará no mercado “Sete Crônicas de Milton Hatoum”, de Milton Hatoum, entrevistado desta segunda-feira (6) do Página 2, do Hoje em Dia.

O convite para a publicação deste material é recente, mas o laço entre Leida e Hatoum vem de antes. “Já o entrevistei na Flip. Em 2015, fui curadora do Fli-BH, e o convidei para uma palestra de abertura. Leio os livros dele, preocupado com a realidade do Brasil e tudo mais”, relata a jornalista.

“No final de março, mandei a ele um e-mail com a proposta (para um conto inédito), e ele me respondeu dizendo que tinha sete crônicas, cedidas para escolas de São Paulo. Agora a Companhia das Letras me deu a autorização de publicá-las”, completou.

Outros projetos

Além de “Sete Crônicas de Milton Hatoum”, a Páginas tem como uma das metas neste ano o investimento em seu site. “Principalmente no site da livraria. Acho que essa comodidade de receber o livro em casa é algo que as pessoas não vão querer perder, então teremos um investimento maior no site”, diz Leida.

Pandemia e lançamentos

Semanas antes do início do isolamento social, a Páginas abriu uma loja física na capital mineira, mas que, em função da pandemia, precisou ser fechada por tempo indeterminado. Outro obstáculo enfrentado pela editora foi o adiamento de lançamentos.

“Nós tínhamos sete lançamentos para final de março e início de abril, mas que foram desmarcados. Um baque na nossa programação. Estávamos com vários projetos. Tínhamos confiança também para a Bienal do Livro, que aconteceria em maio; compramos um estande. Foi um baque, um momento de ajuste”, conta.

Os problemas, aos poucos, vão sendo superados. “Tenho conseguido assinar novos contratos para o segundo semestre, acreditando que as coisas vão passar. Temos livros muito interessantes que serão lançados. Acho que setembro vai ser um mês de muito lançamento”, afirma.