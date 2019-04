Pabllo Vittar desabafou sobre o preconceito que enfrenta durante entrevista para o canal do YouTube Papo de Música na última terça-feira, (02). "Eu sei como é difícil ser motivo de chacota, de risada, não conseguir emprego por ser quem você é, não conseguir namorar", disse a cantora.



Pabllo afirmou que vive tais questões na "própria pele" todos os dias, o que a leva a usar o espaço que tem para lutar pelas pessoas que sofrem com o preconceito.



"Não sou uma artista só de ficar fazendo música. Eu aproveito a visibilidade que tenho para poder colocar a cara no sol e trazer visibilidade para as minhas manas", explicou.



Assista ao vídeo com a entrevista completa de Pabllo Vittar abaixo: