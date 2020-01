As cantoras Anitta e Pabllo Vittar foram confirmadas como atração do Festival Coachella 2020, nos EUA. As artistas brasileiras irão se apresentar duas vezes nos mesmos dias. Os shows estão previstos para 11 e 18 de abril.

Pelo twitter, Pabllo Vittar agradeceu o convite. "Obrigada, Deus", escreveu.

Além dela e Anitta, o festival conta com o rapper Travis Scott como atração principal, a banda Rage Against the Machine e Frank Ocean.

Em 2019, Pabllo Vittar fez duas participações especiais no Coachella. Ela cantou "Sua Cara" no show do Major Lazer e "Energia" com o duo de eletrônica Sofi Tukker.

Nas edições anteriores, artistas brasileiros como Emicida, Céu, Boogarins e Cansei de Ser Sexy também tocaram no festival.



​Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.