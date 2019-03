Pabllo Vittar relembra áudio de Anitta e ironiza: 'Tô devendo 70 mil dólares'

Pabllo Vittar já afirmou que não é amiga de Anitta e uma polêmica envolvendo as duas foi relembrada nesta terça-feira, (5), pela drag queen: o áudio em que a funkeira fala sobre o alto investimento feito no clipe da música Sua Cara.



Durante desfile do bloco de carnaval em São Paulo, Pabllo ironizou que estaria devendo US$ 70 mil, uma referência ao áudio em que Anitta fala que pagou sozinha pelo clipe feito em parceria com ela e Major Lazer. "Setenta mil dólares, amor. Tô devendo 70 mil dólares", disse a cantora de cima do trio elétrico.



Ocorre que, algum tempo depois do lançamento de Sua Cara, muitas publicações insinuaram uma suposta briga entre Anitta e Pabllo Vittar. Um dos motivos foi um áudio da funkeira que acabou sendo vazado.



Mesmo sem citar o nome de Pabllo, alguns fãs acreditaram que era uma referência a ela. "O clipe eu estava pagando sozinha. Muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser se eu pegasse e falasse: 'Não, não vou pagar clipe nenhum'. Clipe caro pra c***, 70 mil dólares, dólares! Sou pão dura?", afirmava Anitta.



Em resposta a uma publicação sobre o caso recente, Anitta se pronunciou no Twitter e disse que "ninguém me deve nada".



Uma internauta sugeriu que o fato de a cantora não se importar com uma suposta dívida seria porque US$ 70 mil é pouco para ela. Anitta discordou. "Olha, para mim é bastante dinheiro, sim, porque eu sei o quanto trabalho para conquistar", respondeu.