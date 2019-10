Pabllo Vittar está confirmada entre as atrações do Europe Music Awards (EMA) 2019, prêmio europeu da MTV que ocorre no próximo domingo, 3. A cantora subirá ao palco no pré-show, que também contará com performances de Sofia Reyes e Jhay Cortez.

Pabllo Vittar é a primeira cantora brasileira que se apresenta no evento

É a primeira vez que um artista brasileiro se apresenta no evento, que ocorre desde 1994. Neste ano, Pablo concorre na categoria de Melhor Artista Brasileiro junto com Anitta, Emicida, Ludmilla e Kevin O Chris.



"Estou muito feliz com esse convite para realizar a minha primeira performance no MTV EMA. Será uma apresentação especial, de muito flash pose, dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo", disse Pabllo Vittar.



Outras personalidades confirmadas na atração são Dua Lipa e o grupo sul-coreano NCT 127. Eles se juntam aos já anunciados Niall Horan, Halsey, Rosalía, Akon, Ava Max e Mabel.



As votações para o EMA MTV 2019 estão abertas pelo site oficial do evento até o dia 2 de novembro. A premiação será transmitida ao vivo a partir das 17h do dia 3 de novembro.