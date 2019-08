Quem gosta de ver o Padre Fábio de Melo em cima dos palcos terá poucas oportunidades para vê-lo ao vivo. O sacerdote decidiu parar de fazer shows e a agenda de divulgação do disco “O Amor Me Elegeu” contempla apenas oito datas. A última apresentação musical do padre ao vivo está prevista para o dia 14 de dezembro, no KM de Vantagens Hall BH, em Belo Horizonte. Os ingressos, de R$5 a R$ 250, estão à venda aqui.

Um dos motivos da “aposentadoria” é a dedicação à saúde, já que Fábio de Melo já falou publicamente sofrer de depressão e síndrome do pânico. Na semana passada, ele deixou sua conta no Twitter após receber centenas de críticas. Um show que seria feito em Abaeté, na região Centro-Oeste de Minas, no dia 24 de agosto, foi cancelado, mas a motivação teria partido do contratante.

Vinculado à Diocese de Taubaté e integrante da TV Canção Nova, o padre nascido em Formiga, no interior de Minas, não deve deixar de lançar livros e discos. Em sua biografia, estão 20 CDs e 13 obras literárias, todos campeões de vendas.

Fábio de Melo também mantém a apresentação do programa Direção Espiritual. No programa do dia 10 de julho, ele disse que estava se aposentando dos shows. “Tudo indica que este será meu último ano de trabalho de evangelização pela música. Estou muito certo de que meu tempo com a música já deu”, afirmou.

Veja o vídeo do programa em que o padre faz o anúncio: