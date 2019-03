Morreu na noite desse sábado (16), aos 81 anos, o guitarrista norte-americano Dick Dale. Considerado o "pai" da surf music, o instrumentista assina músicas como "Misirlou", famoso tema do filme "Pulp Fiction" (1994), do diretor Quentin Tarantino.

Batizado como Richard Anthony Monsour, o músico nasceu em maio de 1937, em Boston, no estado de Massachusetts. Começou a tocar piano e ukelele aos 9 anos e, pouco tempo depois, migrou para a guitarra, descobrindo seu grande talento.

O surf entrou em sua vida em 1950, mesma década em que passou a trabalhar testando modelos de guitarra da Fender. O convite partiu do fundador da empresa, Leo Fender, que ficou impressionado com a habilidade do guitarrista.

Em 1962, Dale lançou seu primeiro álbum, "Surfer's choice", tido como um dos grandes marcos da surf music. O álbum traz "Misirlou", sem dúvidas o grande sucesso de sua carreira.

Dono de um estilo próprio, Dale foi considerado pela revista "Rolling Stone" como um dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos, ocupando a 74ª posição.

Belo Horizonte

O músico passou pelo Brasil algumas vezes e chegou a tocar em Minas Gerais. Sua estada na capital rendeu, inclusive, a canção homenagem "Belo Horizonte".

Na canção, Dale canta os versos: "Oh, my Belo Horizonte/ You're the only light I see/ My Belo Horizonte/ You're the only one for me".