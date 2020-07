Uma das grandes vozes deste século, Amy Winehouse encerrou precocemente a sua carreira ao morrer de ingestão excessiva de álcool, em 23 de julho de 2011, quando tinha 27 anos e estava no auge do sucesso. Os nove anos da despedida da cantora britânica foram lembrados pela mãe Janis Winehouse, num post publicado no Twitter.

Na mensagem, Janice escreveu "Love Amy Xxx" e publicou a imagem de um par de sapatos de salto alto da filha, da marca Christian Louboutin, ao lado de uma vela acesa dentro de um copo.

O pai da artista, Mitch, também já havia se manifestado nas redes sociais, lembrando que seria uma semana difícil pela lembrança da partida da filha, que teve como marca registrada o seu visual único, como o penteado retrô e a pinta acima da boca.

Com influência de vários gêneros, como soul, jazz, blues e ska, Amy lançou dois álbuns, tendo logo sido reconhecida como diva e rainha do soul na Inglaterra.

Love Janis Xxx — Janis H Winehouse (@JanisWinehouse) July 23, 2020

Confira abaixo alguns dos hits de Amy Winehouse:

Back to Back

Rehab

You Know I'm No Good