A empresária e chef de cozinha argentina Paola Carosella decidiu não participar mais do time de jurados do programa de competição culinária MasterChef Brasil, da TV Band.

A decisão foi anunciada nessa quarta-feira (13) e a emissora informou que ainda não tem o nome do substituto de Paola, que poderá ser uma mulher ou homem. O MasterChef Brasil é uma das principais atrações da emissora.

Em nota divulgada pela Band, Carosella agradeceu a parceria, mas afirmou que precisa focar, integralmente, na administração das empresas, como os restaurantes Arturito e La Guapa.

"Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre", disse.

O presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, agradeceu à chef e disse que as portas da empresa estarão sempre abertas. "Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira", afirmou.

Substituto

A emissora declarou que ainda não tem o nome de quem substituirá Paola na próxima temporada do programa. A decisão será tomada em conjunto com a Endemol, empresa dona do formato.

As inscrições para a oitava temporada do programa estão abertas e podem ser feitas no site do programa.

