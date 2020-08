“A ideia era unir os sons brasileiros com minha vivência da cena europeia, mais especificamente dentro da música eletrônica. Eu queria esse equilíbrio e me inspirei muito em nomes como Jaloo, Duda Beat, Silva e Davi Sabbag”. É desta forma que Paolo Ravley define seu segundo trabalho de estúdio, o EP “Lado B”.

Maranhense radicado na França, onde mora há 15 anos, o cantor e compositor investiu em riffs de guitarras com sonoridade nordestina, sintetizadores e percussões para gerar as seis faixas de seu mais recente play.

Um dos destaques do material é “Ladeira”, que dialoga com o cenário atual do mundo. “Tem pessoas que, nesses períodos de crise, precisam de introspecção e essa é a atmosfera dessa track. Escrevi num desses momentos, onde eu não estava tão bem durante o confinamento, com todas as notícias ruins que chegavam a cada minuto”, diz.