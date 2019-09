Em vários cantos do mundo, a Sexta-feira 13 é considerada uma data de puro azar e mau agouro. Especialmente após a popularização dos filmes da série cinematográfica protagonizada pelo personagem Jason (são 12 obras associadas à franquia "Friday the 13th"), o dia passou a ser considerado popularmente como “aterrorizante”.

Aproveitando que a Sexta-feira 13 deste mês de setembro conta ainda com uma rara Lua Cheia, que tal passar esta noite em frente à TV, com um balde de pipoca, assistindo a um filme bem aterrorizante, para mostrar que não se deixa levar pelo imaginário popular?

No catálogo da Netflix, há várias opções de filmes de suspense e terror. O Hoje em Dia selecionou 5 deles que, certamente, vão deixar o espectador com o coração acelerado depois de tomar vários sustos. Confira:

A Hora do Pesadelo 3: Os Guerreiros dos Sonhos (1987)

No terceiro filme da saga que envolve o incônico Freddy Krueger, uma das sobreviventes dos ataques do vilão é agora uma psicóloga especialista em sonhos. Ela trata de alguns adolescentes em um sanatório, que são atacados por Krueger em seus sonhos. Para combatê-lo, Nancy ensina as crianças a usarem suas habilidades especiais no mundo onírico. Quando ele sequestra um de seus pupilos, Nancy lidera uma busca no domínio do assassino para resgatá-lo.

Mama (2013)

Neste filme espanhol, duas garotinhas, Lilly e Victoria, são deixadas pelo pai em uma cabana abandonada no meio do mato. Anos mais tarde, são encontradas e levadas para viver com o tio, que conta com a ajuda de um psiquiatra interessado no estado mental das meninas. A questão é que elas não ficaram sozinhas durante todo o período, sendo "criadas" por uma força sobrenatural, chamada de “Mama”.



O Homem nas Trevas (2016)

O fime, que fez um grande sucesso nos cinemas, conta a história de três jovens de Detroit que ganham a vida vandalizando casas asseguradas pela empresa de segurança do pai de um deles. Mas quando eles invadem a casa onde vive um homem cego, eles vão ter de enfrentar um assassino extremamente hábil.

A Noite dos Mortos-Vivos (1990)

O clássico de 1968 não está disponível na plataforma, mas a refilmagem de 1990, sim. Na trama, dois irmãos viajam de carro com destino para um cemitério onde está enterrada a mãe deles. Lá chegando, eles são surpreendidos pelo ataque de um homem com aparência grotesca. Esse é o primeiro dos mortos-vivos sedentos por carne humana que vão aparecer no caminho dos irmãos.

Invocação do Mal 2 (2013)

Essa é a continuação de um dos maiores sucessos do cinema de terror nos últimos anos – tanto que rendeu o spin-off “Annabelle”. Neste filme, os sustos são garantidos. Na trama, o casal Lorraine e Ed Warren é contratado para averiguar uma ocorrência na Inglaterra envolvendo uma menina de 11 anos e sua família. Eles aceitam a missão e partem para a Europa. Lá, se deparam com inúmeras situações misteriosas.

