Confira aqui, em tempo real, toda a festa do Oscar, prêmio máximo do cinema mundial, no teatro Dolby, em Los Angeles.

Janelee Moane abre a cerimônia à frente de um musical, antes da entrada de Steve Martin e Chris Rock, os primeiros apresentadores da noite. Eles fazem piadas sobre os fimes concorrentes, como dizer que gostaram da primeira temporada de "O Irlandês", por ser produzido pela Netflix, site de streaming conhecido por suas séries. Também ressaltou a falta de "vagina" na lista, sobre a predominância de homens na disputa.

Regina King anuncia o primeiro Oscar da noite: Brad Pitt, por "Era uma vez em... Hollywood". É o primeiro Oscar de atuação que ele recebe. Antes tinha vencido como produtor por "12 Anos de Escavidão" (2014).

O filme "Toy Story 4", da Disney, fatura como melhor longa-metragem em animação. Era o favorito. Na categoria de curta, "Hair Love" levou a estatueta. Os realizadores dedicaram o prêmio ao ex-jogador de basquete Kobe Bryant, falecido recentemente num acidente de helicóptero.

"Into The Unknown", por Frozen 2, é a primneira apresentação dos indicados ao Oscar de melhor canção. A música é cantada em várias línguas, mas sem versão em português.

O filme sul-coreano "Parasita" ganha o Oscar de melhor roteiro original. É a primeira estatueta do país asiático.

Natalie Portman e Timothée Chamalat anunciam o prêmio de roteiro adaptado. O neozelandês Taika Waititi leva o tróféu pelo texto de "Jojo Rabbit". Ele já havia vencido o prêmio do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood.

O curta-metragem de ficção vencedor é "The Neighbors' Window".

Na categoria melhor direção de arte, ganha "Era uma Vez em... Hollywood", segundo Oscar para o filme de Quentin Tarantino. Para melhor figurino, "Adoráveis Mulheres".

Segunda apresentação dos indicados ao Oscar de canção: "I’m Standing With You", de "Superação – O Milagre da Fé".

Mark Ruffalo foi o responsável por apresentar o Oscar de melhor documentário. "Indústria Americana" venceu "Democracia em Vertigem". Não foi desta vez que o Brasil levou o seu primeiro Oscar.

O ator de Hulk também anuncia o vencedor de melhor documentário em curta-metragem: "Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)".

A favorita Laura Dern levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante, por "História de um Casamento".

Após uma empolgante apresentação-surpresa de Eminem, com a música "Lose Yourself", "Ford vs Ferrari" ganhou o de melhor edição de som. Na categoria de mixagem de som, faturou "1917", o primeiro Oscar do filme de guerra de Sam Mendes.

Pausa para mais música: "I Can’t Let You Throw Yourself Away", por "Toy Story 4".

Segundo Oscar para "1917": melhor fotografia. Nenhuma surpresa: o grande mérito do filme está na realização de planos-sequências em meio a cenas de batalha.

Nada mais merecido: Oscar de melhor edição para "Ford vs. Ferrari", com as suas belas sequências de corrida de automóveis.

Apresentação da música de 'Harriot".

"1917" leva a terceira estatueta, na categoria de melhores efeitos visuais. E "Escândalo" ganhou o de melhor maquiagem e penteado.

Elton John no palco para apresentação do último indicado a melhor canção, com (I’m Gonna) Love Me Again, de "Rocketman".

Após um belo clipe com indicados a melhor filme em língua não-inglesa na história do Oscar, com direito a uma cena de "Cidade de Deus", Penelope Cruz anunciou o prêmio da categoria para "Parasita".

"Coringa" recebe o seu primeiro Oscar, por trilha sonora. Ótima escolha.

Mais um prêmio para a carreira de Elton John, pela canção de "Rocketman"!

Surpresa!!! O sul-coreano Bong Joon-Ho fica a estatueta de direção, por "Parasita". Terceiro prêmio do filme, empatando com "1917". De uma tacada só, a Coreia salta de zero para três prêmios na história da Academia.

Joaqhin Phoenix ganhou todos os prêmios de ator da temporada,por sua excelente atuação em "Coringa", e não poderia ficar sem o Oscar. Primeira estatueta da carreira dele.

Outra favortíssima, Renné Zelwegger, também levou o seu Oscar, numa interpretação forte como Judy Garland, por "Judy: Muito Além do Arco-Íris".

Contra todos os prognósticos, "Parasita" é o grande vencedor da noite! É o primeiro filme asiático a ganhar o prêmio principal numa história de 92 anos em que raras vezes uma produção estrangeira faturou a cobiçada estatueta. E o mais incrível: pela primeira vez um mesmo filme ganhou nas categorias de filme internacional e filme. Numa história sobre desigualdades sociais, a mensagem foi dada pela Academia.