Os atores Caio Blat e Maria Ribeiro estão separados há três anos, mas ainda estão casados legalmente. De acordo com informações do jornal "Extra", Maria não quer assinar os documentos enquanto o ex não resolver a questão da partilha dos bens.

Entre esses bens, conforme a publicação, estaria uma casa avaliada em R$ 6 milhões, em Itanhangá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Apesar do imbróglio, os dois seguem a vida normalmente, trabalhando em cinema e TV. No campo afetivo, Maria está namorando o cantor Davi Moraes, filho do cantor Moraes Moreira e ex de Ivete Sangalo. Já Blat vive com a atriz Luisa Arraes.

