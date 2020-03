Paula Toller só deixa no ar a pergunta sobre um possível retorno ao Kid Abelha, ainda que em apresentações especiais. Após 35 anos de estrada e 17 álbuns lançados, o grupo se desfez em 2016, sem rixas públicas, e a cantora segue em carreira solo com um repertório formado pelas músicas que fizeram sucesso ao lado de George Israel e Bruno Fortunato e que ela compôs.



O nome do show que levará nesta sexta-feira (13), às 22h, ao palco do Km de Vantagens Hall traz o título de um destes hits: “Como Eu Quero!”, acrescentando o ponto de exclamação. “É uma celebração de toda a minha carreira, é poderosamente intimista”, assinala Paula, que traz novidades em relação ao show do ano passado, no Palácio das Artes, com “músicas muito pedidas que não foram tocadas nas vezes anteriores”.



A apresentação em Belo Horizonte contará com Liminha no violão. Diretor artístico do show, ele faz – além, é claro, das músicas – o elo com o passado de Toller, ao produzir o primeiro disco do Kid Abelha, “Seu Espião”, lançado em 1984. “Ele é uma escola em forma de pessoa e dá gosto de ver o entusiasmo dele no palco. Tenho muita sorte de tê-lo como parceiro e amigo”, registra a cantora. </CW>



Ingênuas?



O Kid Abelha ficou marcado por músicas no estilo pop romântico, que, muitas vezes, apesar do grande sucesso, foram tachadas de ingênuas pela crítica da época. A longevidade delas, principalmente na voz de outros artistas, seria um atestado de que tinham algo a dizer?

“Cada pessoa dá o seu significado às canções. Eu sempre busquei isso. Não escrevo para ensinar nada”, assinala.



Paula Toller era uma das poucas mulheres como vocalista no cenário do rock oitentista no Brasil. “Nunca fiquei preocupada com preconceito, nunca reclamei de nada. Eu realizei o que sempre foi meu sonho. Poucas pessoas conseguem isso na vida, e me sinto privilegiada por conseguir”, analisa Paula, que tem escrito novas músicas, “mas sem expectativa de álbum”.



Por enquanto, ela continua na estrada com o show “Como Eu Quero!”, que continua tendo lotação esgotada por onde passa – em BH, onde tem público cativo, não deverá ser diferente. “Estou buscando parcerias para produzir o vídeo desse show. Acho que muitas pessoas gostariam de ver. Essa turnê é uma loucura: quanto mais o tempo passa, mais público tem!”, afirma.



Serviço

“Como Eu Quero!” – Com Paula Toller. Hoje, às 22h, no Km de Vantagens Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230). Ingressos variam de R$ 120 (R$ 60, a meia) a R$ 180.