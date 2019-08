Estão abertas as inscrições para artistas que quiserem apresentar suas performances no Festival Descontorno Cultural de 2019. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o chamamento público fica aberto até o dia 25 de agosto.

O festival neste ano acontece entre os dias 4 e 6 de outubro nos 17 centros culturais da Fundação Municipal de Cultura e ao baixio do Viaduto de Santa Tereza. O objetivo da ação é descentralizar as políticas públicas de cultura e fomentar a atuação de grupos artísticos das microrregiões no entorno dos centros culturais.

Serão aceitas propostas artísticas de música e de artes cênicas, sendo que nesta categoria se encaixam teatro, circo, dança, contação de histórias e manifestações populares. O edital vai selecionar 68 propostas, 34 de cada tipo. A remuneração prevista para cada proposta selecionada é de R$ 1500.

Os interessados podem apresentar suas propostas como pessoa física individual, coletivo de artistas de pessoas físicas e microempreendedor individual (MEI). Cada candidato poderá inscrever somente uma proposta, e quem optar pela modalidade "grupo de pessoas físicas" deverá atentar-se ao fato de que cada um dos integrantes será considerado proponente.

A avaliação será feita em duas fases. Na primeira, as propostas serão analisadas por uma Comissão Paritária de Avaliação e Seleção, composta por quatro membros da sociedade civil, indicados pelas comissões locais de cultura dos centros culturais municipais, bem como quatro membros da Diretoria de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura. Depois de escolhidas nesta fase, as propostas passam por uma avaliação de documentação antes de serem cravadas como escolhidas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 23h59 do dia 25 de agosto, no portal da Prefeitura.

Com PBH