A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura disponibilizaram um link com o resultado final dos empreendedores culturais que receberão o subsídio mensal da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado à manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram assuas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em razão da pandemia da Covid-19.

Todos os empreendedores culturais que se inscreveram e apresentaram as devidas comprovações, conforme regulamentação municipal da Lei, receberão o subsídio. O pagamento está previsto para ser feito a partir do dia 20, com o depósito do valor correspondente à categoria na qual o espaço se enquadra, na conta bancária informada no ato da inscrição. A Secretaria informa que o pagamento será feito gradualmente, como depósito não sendo concluído para todos no mesmo dia. Todos os pagamentos serão efetuados ainda no ano de 2020, conforme determina a Lei.

A Lei Aldir Blanc foi sancionada no dia 29 de junho de 2020 pelo Governo Federal e teve sua regulamentação publicada no dia 18 de agosto de 2020. À Prefeitura cabe, por determinação da regulamentação federal, implementar o subsídio para manutenção dos espaços e os editais, chamadas públicas e prêmios. Já ao governo do estado cabe, conforme a regulamentação federal, implementar a renda emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, além de editais, chamadas públicas e prêmios.