A companhia de teatro Toda Deseo retorna aos palcos com “Glória”, em temporada independente e sem qualquer apoio ou financiamento público. Em cartaz de quinta a domingo, no teatro Wanda Fernandes do Galpão Cine Horto (rua Pitangui, 3613 – Horto), a peça traz como tema central as religiões judaico-cristãs, criticando e refletindo sobre a existência dos seus dogmas e também sobre os conceitos de culpa e pecado que elas difundem, por meio de uma dramaturgia híbrida que une textos originais, dança e videodepoimentos. Para os realizadores, “Glória” é uma reflexão sobre a presença dessas instituições na vida das pessoas, ressaltando que o Brasil é um dos países com maior número de católicos no mundo e que convive com um número crescente de evangélicos. Ingressos a R$ 20 (R$ 10, a meia).