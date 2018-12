O Pátio Savassi recebe, desta quinta-feira (20) a domingo (23), às 19h, a peça “Noel e os Duendes – A verdadeira história do Papai Noel”. No enredo, lembranças e fatos da infância da escritora Joselma Luchini, que hoje tem 60 anos e é uma das atrizes da montagem. Trata-se da história de um caridoso e doce velhinho que ficou guardada para sempre no coração e na memória de uma menina. Ingressos a R$ 30 (meia-entrada). O Pátio Savassi fica na avenida do Contorno, 6.061 – bairro São Pedro. Informações e ingressos disponíveis no sympla.com.br.