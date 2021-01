No lugar de espectador, jogador. A palavra não é exagerada em relação ao jogo teatral que a diretora e atriz mineira Yara de Novaes criou para conceber “(Des) memória”, peça que ficará disponível a partir deste domingo no site do projeto Teatro em Movimento. A montagem foi estruturada em cima da linguagem dos games, em que o público participa das decisões.

“Podemos dizer que será um jogador-espectador, já que o jogo eletrônico também tem uma parte contemplativa. A gameficação da peça não é de um jogo clássico, com objetivos e fases a serem cumpridas”, explica Yara. A missão do público, se podemos dizer assim, será chegar à bisavô da diretora, trazendo à tona uma história de apagamento.

Ao receber a proposta de fazer um espetáculo concebido especialmente para internet, Yara resgatou uma descoberta familiar recente. Numa caixa recebida do pai dela, jamais aberta, ela encontrou a foto de uma senhora negra, vestida como sinhá, datada do final do século 19. Era a sua bisavó. “Tirei o véu de uma história que não conhecia”, assinala.

Este encontro com um passado desconhecido teve um efeito de cura para a artista. “Se ela tivesse um lugar de relevância na família, certamente teríamos enfrentado esta política eugenista que o Brasil viveu e vive. Pode parecer exagero, mas, desde que eu a encontrei, passei a ter uma sensação de amparo, de ficar mais forte”.

Para Yara, “(Des) memórias” é um jogo que suscitará no jogador-espectador a vontade de procurar saber mais sobre a sua própria história. “A reação das pessoas nos testes foi bonita. Elas ficaram emocionadas. Algumas disseram que pediram à mãe uma foto da bisavó e outras até fizeram testes de DNA. São coisas que geram uma ação”, comemora.

Ela também celebra o resultado do primeiro encontro “entre o pessoal do teatro e do game”, representado pela Abstracto Studio, especializado em experiências interativas. “Fizemos tudo isso num tempo recorde. Se a gente não conseguiu uma gameficação um pouco maior foi por esta falta de tempo. E também porque foi a primeira vez que houve este encontro”.

A ideia desta junção de forças surgiu após Yara perceber o papel do audiovisual no momento de pandemia, “vindo nos salvar num instante em que o teatro não poderia acontecer em sua forma mais plena”. Apesar desta “mão estendida”, a resposta do público é mais contemplativa do que participativa, segundo ela.

“Você pode sair da frente da tela e ir tomar seu café. No caso do game, não. É preciso ter a presença que normalmente se tem no teatro. Se ele não estiver ali, o jogo não acontece. O espetáculo não acontece se não houver plateia. E, no jogo, eu vou precisar de fato deles, que cliquem as coisas para que a história se desenvolva”, explica.

Com esta maior interatividade, observa, o jogo gera no espectador uma certa imersão. “O jogador é meu interlocutor. Para ele que eu falo, que faço meus comentários e peço ajuda. É como se ele estivesse ao meu lado na mesa de trabalho, de frente para o computador”, detalha Yara.