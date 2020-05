Na mesma semana em que Sérgio Pererê presta tributo a ícones como Gilberto Gil, João Bosco, Chico Buarque e Milton Nascimento em seu mais novo disco, “Revivências”, Planta & Raiz e Rappin’ Hood reeditam uma parceria de 14 anos atrás, enquanto a banda Versalle e o DJ Boss in Drama colocam nas prateleiras digitais o remix para “Teu Sol e o Mar”. Confira abaixo um pouco mais de alguns dos recentes lançamentos musicais.

Pererê

O músico, compositor e ator Sérgio Pererê prometeu nada menos que cinco álbuns em 2020; e dois deles já estão disponíveis. Depois de uma homenagem “de afilhado para padrinho” a Mauricio Tizumba no ao vivo que traz os dois artistas, “Mauricio Tizumba e Sérgio Pererê Ao Vivo”, ele soltou nas plataformas o disco “Revivências”.

Neste novo trabalho, Pererê revisita dez canções de gente do quilate de Milton Nascimento e Fernando Brant (“Canções e Momentos”), Gil (“Tempo Rei”), Vander Lee (“Estrela”), Chico César (“Dança”), Chico Buarque (“Roda Viva”) e João Bosco e Aldir Blanc (“De Frente Pro Crime”), entre outros.

O material está disponível desde a última quarta-feira (20), e um show online de lançamento será realizado neste sábado (23), no YouTube.

Pererê é o entrevistado especial do “Página Dois”, do jornal Hoje em Dia, nesta próxima segunda-feira (25).

Parcerias

Nesta sexta-feira (22), Planta & Raiz e Rappin’ Hood lançam o single “É Desse Jeito”, que simboliza a retomada da aliança entre o grupo de reggae e o rapper após 14 anos –em 2006, eles estiveram juntos na canção “Jovens”. Trata-se da terceira música que a banda coloca no mercado fonográfico para comemorar mais de duas décadas de carreira.

O Planta & Raiz agora volta o foco para um EP, contendo cinco obras inéditas, a ser disponibilizado em breve.

Já a Versalle uniu forças com o DJ Boss In Drama, que já trabalhou com Manu Gavassi, Karol Conka e Johnny Hooker. O resultado dessa parceria é o remix de “Teu Sol e o Mar”, também confirmado para esta sexta-feira.

A banda também prevê um projeto acústico ainda para este ano, além de outras surpresas.

