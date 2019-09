O apresentador Silvio Santos foi alvo de críticas nas redes sociais nessa segunda-feira (23) após ter apresentado um quadro em seu programa de TV em que crianças desfilavam de maiô para avaliação de júri. O quadro foi exibido no penúltimo domingo (15), mas só foi publicado no YouTube do SBT nessa segunda.

Em determinado momento do Programa Silvio Santos, o comunicador de 88 anos diz: "vocês do auditório vão ver quem tem as pernas mais bonitas, o cólon mais bonito, o rosto mais bonito, e o conjunto mais bonito". Como premiação, a criança ganhadora recebeu R$ 1 mil.

Na manhã desta terça (24), a exibição do programa esteve em segundo lugar nos assuntos mais discutidos no Twitter em Belo Horizonte. Veja reações na web:

Tema ficou em segundo lugar em BH

O Programa Silvio Santos colocou crianças para desfilarem de maiô e competirem para ver quem tinha o corpo mais bonito. Além de expor as meninas e as colocar em risco de receberem comentários e ameaças de pedófilos, isso as estimula desde cedo a não aceitarem o seu corpo, + — . (@insiraumnick) September 23, 2019

mano vocês têm noção do quão NOJENTO isso é? meu corpo treme de raiva e de desespero, não é possível que há pessoas que deixam isso acontecer.



silvio santos, você me dá asco!pic.twitter.com/u5v3fgwbVI — 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐢𝐳𝐚 🛸 (@_malump) September 24, 2019

Eu não tô acreditando que estamos em 2019 e o Silvio Santos está fazendo concurso de beleza com meninas usando maiô, e dizendo que as pessoas precisam votar em qual delas tem "colo, pernas e conjunto mais bonito".



Meninas de 9, 10 anos. De maiô, tendo seu corpo julgado. — Cute but will fight (@gabibianco) September 23, 2019

não é só o quadro que expôs meninas de 7 a 10 anos para terem a beleza avaliada, o programa do Sílvio Santos inteiro é problemático.

Eu estava assistindo essa merda ontem, tinha uma menina negra participando dessa merda e ele soltou um "e esse cabelo? Quem é que arruma?" — h. (@helolys_) September 24, 2019

Aff cancela o Silvio Santos peloamorde — Marília Andrade (@mariliaandrade) September 24, 2019

O SBT foi procurado para posicionar-se sobre as críticas ao quadro exibido. A resposta será incluída nesta reportagem assim que for obtida.