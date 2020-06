A lenda do garoto que não queria crescer e ansiava viver de aventuras será repaginada pela Cyntilante Produções neste domingo. A partir das 16h, será exibida a versão da companhia para Peter Pan, pelo Instagram, Facebook e YouTube do programa Diversão em Cena Online. Durante a transmissão, os adultos poderão reviver os tempos de infância.

A cia propôs a mamães e papais enviarem fotos de quando eram crianças com a hashtag #eunodiversaoemcena. A foto selecionada vai aparecer durante a live deste domingo.

Diretor e produtor da Cyntilante Produções, Fernando Bustamante opina sobre o fascínio que Peter Pan provoca em pessoas de todas as idades. "Acho que Peter Pan está muito no lugar da infância. No fundo, no fundo, nos perguntamos como seria o mundo se fôssemos crianças para sempre. E o Peter Pan é meio que o emblema disso. Ele mostra que tudo seria 'só' diversão. Não teríamos tantos problemas como temos hoje, e isso fica muito evidente nessa obra", afirma.

Na visão dele, este é um dos motivos para a história atravessar décadas e ser contada e recontada em livros, filmes, games, desenhos, peças de teatro e outras mídias.

"Ela mexe com um imaginário nosso, de um lugar dentro da gente, que é a infância, um lugar muito sagrado, e que nós, adultos, temos que voltar no tempo e revivê-la. Temos a oportunidade de fazer isso quando temos filhos. Como se fosse uma segunda chance. Acho que Peter Pan tem essa coisa atrativa para todos os públicos", disse.

Dinâmica

Bustamante ressalta que a dinâmica de "Peter Pan" será bem semelhante à de "Os Saltimbancos". “A gente está descobrindo um novo formato de espetáculo na plataforma digital nomeada como teatro remoto. Uma forma muito interessante e a qual, sinceramente, não vi em outras companhias, que é a do recurso chroma key. Cada ator está em um lugar, mas, com este recurso, juntamos todos num mesmo cenário virtual. E a plateia acaba tendo a sensação de estarem todos juntos", comenta.

A previsão da companhia é que a live seja um sucesso similar ao de outras de suas produções. "Artisticamente, embora não seja teatro, pois está mais próximo do cinema, é um resultado muito interessante para as crianças. Mantemos diálogos, dramaturgia, músicas... 'Os Saltimbancos' foi um sucesso, tivemos mais de 15 mil visualizações. E a expectativa para Peter Pan é muito boa", ressalta.