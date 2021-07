O pianista israelense Alon Goldstein apresenta-se pela primeira vez com a Filarmônica de Minas Gerais nesta quinta (8) e sexta (9), às 20h30, na Sala Minas Gerais. No repertório, o "Segundo concerto para piano", de Brahms. Na segunda parte, a orquestra tocará a " Sinfonia nº 3 em lá menor, op. 56", de Mendelssohn. A regência é do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Filarmônica de Minas Gerais.

As apresentações terão presença de público, sendo que a venda de ingressos estará disponível somente para a apresentação de sexta, a partir das 15h do dia 8, no site www.filarmonica.art.br ou na bilheteria da Sala Minas Gerais. Em função das medidas de segurança, o acesso à Sala será encerrado cinco minutos antes do horário do concerto, nas duas apresentações; assim, as portas serão fechadas às 20h25.

O concerto de quinta terá transmissão ao vivo aberta a todo o público pelo canal da Filarmônica no YouTube.

Durante as apresentações, haverá um intervalo de 20 minutos, quando serão realizados os Concertos Comentados, palestras em que especialistas comentam o repertório da noite. A curadoria do projeto é de Werner Silveira, e a convidada é a Professora da Escola de Música da UFMG, Doutora em Educação Musical pela Universidade de Londres, Heloísa Feichas.

INGRESSOS:

R$ 50 (Coro), R$ 50 (Terraço), R$ 50 (Mezanino), R$ 60 (Balcão Palco), R$ 80 (Balcão Lateral), R$ 105 (Plateia Central), R$ 135 (Balcão Principal) e R$ 155 (Camarote). Ingressos para Coro e Terraço serão comercializados somente após a venda dos demais setores. Meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência, de acordo com a legislação.