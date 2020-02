O projeto Múltiplo Ancestral traz para o público uma aula-show sobre o ritmo choro, suas origens e as criações do mestre Pixinguinha. Quem comanda a atração “Pixinguinha e Benedito Lacerda em dueto” é o grupo Choro 21, amanhã, às 11h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450), com entrada gratuita. A apresentação conta com a participação especial do saxofonista Anderson Costa. O Choro 21 contempla em suas apresentações os estilos do choro no século XIX, como a polca e o lundum, passando pelo maxixe e o samba, além de diversos gêneros derivados de tradições musicais africana, indígena e europeia.