Fim de semana chegou e as opções de lives prometem amenizar os efeitos do isolamento social devido à Covid-19. Neste sábado, o Grupo Pixote, Bruno Marrone e Furacão 2000 estão no card de artistas a se apresentarem na internet. A curtição no domingo terá ainda The Rolling Stones, Wesley Safadão e Diogo Nogueira.

Veja abaixo a lista separada por dia:

16 de Maio (Sábado)

Los Hermanos: 15h, exibição de show no Multishow

Lexa: 16h, YouTube

Grupo Pixote: 17h, YouTube

Zé Neto e Cristiano: 18h, YouTube

Alexandre Peixe: 18h, YouTube

Ludmilla: 20h, YouTube

Bruno e Marrone: 21h40, YouTube

Furacão 2000: 22h, YouTube

17 de Maio (Domingo)

Diogo Nogueira: 12h, YouTube

Sérgio Reis e Renato Teixeira: 14h, YouTube

The Rolling Stones: 16h, YouTube (exibição de show)

Wesley Safadão e Raça Negra: 16h, YouTube

Matogrosso e Mathias: 17h, YouTube

Simone: 18h, Instagram

* Colaborou Flávia Ivo

Leia também:

Cantora Ana Carolina abre, em live, a intimidade de sua casa