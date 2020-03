Neste momento em que a internet se tornou uma importante (em alguns casos, única) forma de entretenimento para quem está isolado em casa, devido à disseminação do coronavírus, diversos aparelhos e projetos culturais mineiros que investiram em conteúdo digital estão colhendo os frutos agora.

É o caso da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, que, no início do ano, quando ainda não se sabia a extensão da pandemia, inaugurou o projeto “Filarmônica Digital”, com a ideia de transmitir concertos online e criar um podcast, o “Filarmônica no Ar”, que já teve um primeiro episódio disponibilizado.

“O cenário atual evidencia o papel fundamental da arte e da cultura em qualquer situação”, observa Agenor Carvalho, diretor de comunicação da orquestra. Apesar de os podcasts estarem, inicialmente, vinculados aos concertos temáticos do programa “Fora de Série”, os produtores resolveram manter a ferramenta digital.

"Vamos seguir com o cronograma, já disponibilizando o segundo episódio no dia 30. Independentemente deste hiato (de concertos), continuamos a cumprir a função prioritária, de papel didático e pedagógico”, registra Carvalho. Para este ano, serão nove podcasts sobre formas musicais.

O primeiro podcast (anchor.fm/filarmonicamg) abordou as suítes e teve duração de 12 minutos, com a participação de músicos da Filarmônica, a violinista Joanna Bello e o percussionista Rafael Alberto. O podcast está nas diferentes plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker e Overcast.

O objetivo da orquestra, de acordo com o diretor de comunicação, é atingir o maior número possível de pessoas, “levando mais conteúdo para a casa das pessoas”. Uma das cerejas no bolo do “Filarmônica Digital” é a transmissão ao vivo de concertos, que tiveram que ser interrompidos, sem data ainda para retornar.

“Vamos transmitir cinco deles ao longo da temporada. Com este período de suspensão, vamos esperar a revalidação do calendário”, assinala Carvalho, que destaca o fato de a Filarmônica produzir todo o material, sem recorrer a terceiros. No próprio prédio da Sala Minas Gerais, há um estúdio de edição.

Espalhados pela sala de concerto estarão seis câmeras do tipo PTZ, que não precisam de cinegrafistas e são controladas remotamente. “Nossa intenção não é tirar as pessoas da sala, mas sim gerar mais interesse”, explica. Hoje a média da taxa de ocupação dos concertos (cerca de 90 são realizados numa temporada) é de 80%.

Canal do "Sempre um Papo" terá entrevistas ao vivo