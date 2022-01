A poesia ficou mais triste nesta sexta-feira (14). Faleceu aos 95 anos o poeta amazonense Thiago de Mello, em sua casa, em Manaus (AM). A causa não foi revelada.

"A Academia Amazonense de Letras manifesta o pesar de todos os acadêmicos e acadêmicas pelo falecimento do poeta Thiago de Mello, titular da Cadeira 29 por mais de 60 anos, representante internacional da Literatura do Amazonas e ícone cultural", diz o comunicado da Academia Amazonense de Letras em post compartilhado no Facebook.

Amadeu Thiago de Mello nasceu em Porantim do Bom Socorro, município de Barreirinha, no interior do Amazonas, em 1926. Ainda criança, mudou para Manaus, onde iniciou seus estudos. Após finalizar o Ensino Médio, foi para o Rio de Janeiro e, em 1950, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, mas não chegou a concluir o curso para seguir a carreira literária.

Em 1951, ao lado do escritor Geir Campos (1924 - 1999), funda a Editora Hipocampo e lança o livro Silêncio e Palavra. Na década de 60, exerce a função de adido cultural da Embaixada do Brasil no Chile. Nessa ocasião conhece o poeta chileno Pablo Neruda e traduz o livro "Antologia Poética".

Ainda como tradutor, em 1964, traduz a obra "A Terra Devastada e os Homens Ocos", do poeta americano T.S. Eliot (1888 - 1965). No mesmo ano, ainda no Chile, Thiago de Mello escreve seu poema mais famoso, "Estatutos do Homem (Ato Institucional Permanente)".

Suas obras foram traduzidas em mais de 30 idiomas. Em setembro de 2021, a 34º Bienal do Livro de São Paulo (SP) homenageou Thiago de Mello usando como tema o verso "Faz escuro mas eu canto", que faz parte do poema "Madrugada Camponesa", de 1965.

Essa obra também ganhou uma versão musical por meio de uma parceria entre Thiago de Mello e o músico Monsueto Menezes, no mesmo ano em que foi lançado.

