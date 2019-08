Noventa e nove por cento dos textos e comentários sobre o filme “Uma Noite Não é Nada”, com estreia em Belo Horizonte prevista para quinta-feira, chamam atenção para a cena de abuso sexual cometida pelo personagem de Paulo Betti, como se ela representasse a síntese da narrativa sobre um professor casado que se envolve com aluna bem mais jovem.



Soropositiva e viciada em cocaína, Márcia está desacordada quando Agostinho explora o corpo dela com a mão. O diretor Alain Fresnot oferece outra nuança para a sequência: “Ele não é, efetivamente, um predador sexual. O encaminhamento desta cena se dá menos por um lado lúbrico do que lúdico. Embora seja algo impulsivo e criminoso, não é uma coisa perversa”.



Para o cineasta, Agostinho tem uma vocação suicida, em busca de uma “epifania” ao final da vida. “A grande personagem, para mim, é a esposa, pois ela vai entendendo qual é a ânsia dele, que é a vivência de uma aventura”, destaca Fresnot, que tem o roteiro pronto desde o fim da década de 90. “Essa espera foi boa, pois estou mais maduro para enfrentar um assunto tão delicado”.



É a segunda vez que Fresnot trabalha com Betti, que viveu o detetive de quinta categoria de “Ed Mort” (1997). “Paulo está exatamente no ponto certo (para o personagem), um senhor maduro, consciente de sua finitude, mas ainda bonitão, charmoso para as jovens. Foi ele quem me revelou a fragilidade de Agostinho. Paulo encaixou-se como uma luva”, assinala.



A personagem da “Lolita” é feita por Luiza Braga, estreante em longa-metragem. “Ela representou uma maravilhosa revelação. Eu estava entre três candidatas, as outras duas mais famosas do que ela, com uma beleza mais clássica, hollywoodiana. Eu escolhi a Luiza porque ela, nascida no Pará, tem um tipo mais brasileiro”, registra.