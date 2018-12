Eis que 2018 não foi para iniciantes: muita coisa aconteceu no Brasil (e no mundo) nesse ano que está, literalmente, com seus dias contados. Sobre todo fato (ou boato) que surgiu, muitos de nós recorremos às pesquisas de internet para tentar entender melhor o que se passava.

Por isso, nesta terça-feira (25), o portal Hoje em Dia traz para você as perguntas que mais bombaram no Google em 2018. O ranking foi feito pelo próprio gigante de buscas com base no interesse dos usuários.

Sem divulgar a quantidade de vezes que uma questão foi feita (a empresa apenas apresentou os itens em uma escala de 0 a 100), foram três os tipos de questões que registraram maior volume de pesquisas no Brasil: "Como fazer?", "O que é?" e "Por quê?".

Como fazer?

1 - Como fazer slime?

2 - Como fazer figurinhas no WhatsApp?

3 - Como fazer gasolina?

4 - Como fazer crepioca?

5 - Como fazer perguntas no Instagram?

6 - Como fazer bacalhau?

7 - Como fazer declaração de Imposto de Renda 2018?

8 - Como fazer kefir?

9 - Como fazer guacamole?

10 - Como fazer pipoca doce?

O que é?

1 - O que é fascismo?

2 - O que é intervenção militar?

3 - O que é lúpulo?

4 - O que é Ursal?

5 - O que é Corpus Christi?

6 - O que é chaira?

7 - O que é afonia?

8 - O que é momo?

9 - O que é Encceja?

10 - O que é tuberculose ganglionar?

Por quê?

1 - Por que a guerra na Síria?

2 - Por que votar no Bolsonaro?

3 - Por que ou porque?

4 - Por que não pode comer carne na Sexta-feira Santa?

5 - Por que Ibrahimovic não foi convocado?

6 - Por que não votar em Bolsonaro?

7 - Por que Nadja foi expulsa de A Fazenda?

8 - Por que a serie Lucifer foi cancelada?

9 - Por que o Amoedo não participa dos debates?

10 - Por que quarta-feira de Cinzas?

Minas e o slime

Ano de eleições, de Copa do Mundo, de greve dos caminhoneiros e do slime. Para quem não sabe, esse é o nome dado às geleias caseiras, não-comestíveis, utilizadas por crianças como brinquedo.

Aprender a fazer o item em casa e economizar uma grana chamou a atenção dos brasileiros, em geral. Mas foram os mineiros que levaram o slime para o topo: no Estado, o brinquedo recebeu nível 100 de interesse. Em seguida, vieram Mato Grosso do Sul (93) e Goiás (89).

Buscas

O Google Trends também trouxe os dados das buscas gerais. Ou seja, aquelas que não são perguntas como as exibidas anteriormente. Adivinhe o tema que mais bombou:

1 - Copa do Mundo

2 - Big Brother Brasil

3 - Eleições 2018

4 - Jair Bolsonaro

5 - Horário de Brasília

6 - Greve dos caminhoneiros

7 - Luiz Inácio Lula da Silva

8 - Fernando Haddad

9 - Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

10 - Stan Lee

Mais

Times da série A

1 - Flamengo

2 - Palmeiras

3 - Corinthians

4 - São Paulo

5 - Grêmio

6 - Vasco da Gama

7 - Cruzeiro

8 - Santos

9 - Internacional

10 - Atlético Mineiro

Virou meme

1 - Que Tiro Foi Esse

2 - Fábio Assunção

3 - É verdade esse bilhete

4 - Jair Bolsonaro

5 - Neymar Jr.

6 - Copa do Mundo

7 - Dia do Amigo

8 - Lula

9 - Pikachu

10 - Akon

Séries

1 - La Casa de Papel

2 - Elite

3 - Riverdale

4 - Lucifer

5 - The 100

6 - O Mecanismo

7 - The Good Doctor

8 - 3%

9 - Westworld

10 - Scandal

Filmes

1 - A Freira

2 - Deadpool 2

3 - Pantera Negra

4 - Vingadores: Guerra Infinita

5 - Venom

6 - Bohemian Rhapsody

7 - Um Lugar Silencioso

8 - Nasce uma Estrela

9 - Os Incríveis 2

10 - Cinquenta Tons de Liberdade

Tecnologia

1 - Motorola One

2 - iPhone X

3 - Zenfone 5

4 - Moto G6

5 - Moto G5

6 - Galaxy J7

7 - Galaxy J4

8 - Galaxy J5

9 - Sarahah

10 - iPhone 8 Plus

Acontecimentos

1 - Copa do Mundo

2 - Eleições 2018

3 - Greve dos caminhoneiros

4 - Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018

5 - Campeonato Brasileiro

6 - Prisão do Lula

7 - Horário de verão

8 - Caso Vitória

9 - Enem 2018

10 - Julgamento do Lula

Mortes

1 - Stan Lee

2 - Avicii

3 - Mr. Catra

4 - XXXTentacion

5 - Marielle Franco

6 - Nara Almeida

7 - Vitória Gabrielly

8 - Mac Miller

9 - Eduardo Carneiro

10 - Anthony Bourdain

Para ver todos os dados, divididos por estados, é só consultar o ranking do Google.