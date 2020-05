O cantor Post Malone é o primeiro headliner do Rock in Rio 2021. O festival, que acontece no Rio de Janeiro, está programado para o mês de setembro. A edição portuguesa do Rock in Rio, que aconteceria neste ano, foi adiada para o ano que vem em função da pandemia do novo coronavírus e acontecerá em junho.

Confira comentário sobre o assunto:

​