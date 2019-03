Durou menos de duas horas a pré-venda dos ingressos para o show que a dupla Sandy e Júnior fará em Belo Horizonte. A comercialização dos bilhetes, exclusiva para clientes do cartão Elo, tiveram início às 10 horas desta quarta-feira. No site www.ingressorapido.com.br, uma fila de quase 200 mil fãs formou-se e, cerca de duas horas depois, não havia mais entradas disponíveis.

No Shopping Cidade, onde há uma bilheteria física, dezenas de pessoas se aglomeraram para garantir os ingressos. Por lá também durou pouco tempo a pré-venda. Segundo alguns fãs que estavam no local, por volta das 11h30 os funcionários anunciaram que não haviam mais entradas para serem vendidas.

Mas quem não conseguiu garantir os ingressos, ainda há uma chance. Na sexta-feira (22) um novo lote de entradas será disponibilizado, desta vez para todo o público. Segundo os organizadores do show, no site as vendas vão começar às 00h01. Na bilheteria do shopping, que fica na rua dos Tupis, 337, no Centro de BH, a comercialização terá início às 10h.

Como o show está concorrido, os interessados devem entrar no site antes do horário e ficar dando o famoso "F5" assim que chegar o horário da venda. Na bilheteria, a recomendação é chegar antes do horário e ser um dos primeiros da fila.

O show de Sandy e Júnior em BH ocorrerá no dia 17 de agosto, na Esplanada do Mineirão. O local tem capacidade para comportar até 24 mil pessoas.



Ingressos esgotados no site oficial de vendas

Corrida

Durante a manhã, o site da pré-venda registrou uma fila de espera de quase 200 mil fãs. Na bilheteria, centenas de pessoas também se aglomeraram para tentar comprar os ingressos. A mineira Marina Nogueira foi uma das belo-horizontinas que esteve na fila de espera on-line para comprar o ingresso. Com 22 anos de idade e há 17 anos sendo fã da dupla, ela nunca teve a oportunidade de ver os irmãos cantando pessoalmente. Como não conseguiu garantir as entradas na pré-venda, ela garante que irá até a bilheteria para, enfim, realizar o sonho.

Já Camille Silva Martins foi até o Shopping Cidade para tentar adquirir os ingressos. Lá, contudo, os bilhetes se esgotaram rapidamente. "Cheguei aqui às 9h, sendo que a venda começaria às 10h, e já tinha mais de 100 pessoas na fila. Infelizmente não consegui comprar", lamentou. Mas Camille disse que voltará ao local na sexta, só que desta vez mais cedo. "Pretendo chegar às 7h. Nunca fui a um show deles, e não quero perder essa oportunidade", contou a jovem de 21 anos, que gosta da dupla por influência da mãe.

Turnê

Além de BH, a turnê passará por Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. No total, serão 10 shows em todo o Brasil. Veja abaixo os locais e datas:

12 de julho: Recife - Classic Hall

13 de julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19 de julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20 de julho: Brasília - Nilson Nelson

3 de agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

24 de agosto: São Paulo - Allianz Parque

31 de agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13 de setembro: Manaus - Estúdio 5

14 de setembro: Belém - Hangar