O Rock in Rio anunciou que a pré-venda de ingressos para a edição 2019 do evento têm início no dia 21 de março, às 19h. Os membros do Rock in Rio Club e clientes dos cartões de crédito do banco Itaú poderão fazer a compra até as 19h do dia 10 de abril pelo site Ingresso.com.

A venda para o público geral acontecerá no dia 11 de abril, também a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 525 e R$ 262,50 (meia-entrada).

Os membros do Rock in Rio Club, clube de fidelidade do festival, poderão garantir seus ingressos com exclusividade somente durante o período da pré-venda onde poderão comprar até 4 ingressos por dia, por CPF, sendo até uma meia-entrada por dia. Caso façam a compra com cartão do Itaú, terão 15% de desconto, não cumulativo com outros descontos ou com a meia-entrada e a possibilidade de parcelar em oito vezes sem juros. Já com os demais cartões de crédito aceitos, a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.

Clientes dos cartões de crédito Itaú também poderão comprar ingressos na pré-venda, com desconto de 15% no valor do ingresso, em até oito vezes sem juros. Para este público, o benefício estará sujeito ao estoque de ingressos disponíveis e limitado a quatro ingressos por dia do Rock in Rio, sendo até 10 ingressos por CPF no total.

Como na edição passada, o público receberá as pulseiras com chip referentes ao dia do festival que foi comprado. Para quem optou por entrega em domicílio, receberá suas pulseiras até agosto de 2019. Já os clientes que optaram pela retirada em ponto físico, poderão buscar suas pulseiras a partir de julho 2019, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro.

Até o momento, as atrações já anunciadas para o Rock in Rio 2019 no Palco Mundo são: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Sepultura, P!nk, Black Eyed Peas, Anitta, Muse, Imagine Dragons, Nickelback, Os Paralamas do Sucesso, Bon Jovi, Drake, Foo Fighters e Weezer, Nile Rodgers & CHIC, Goo Goo Dolls, Tenacious D e H.E.R.

No Palco Sunset: Whitesnake, Pará Pop, Seal e Xenia França, Lulu Santos e Silva, Jessie J, Slayer, Anthrax, Torture Squad e Claustrofobia, que convidam Chuck Billy, Nervosa + convidado, Charlie Puth e King Crimson.