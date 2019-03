Desde que Sandy e Júnior anunciou o retorno aos palcos, os fãs da dupla por todo o Brasil estão alvoroçados. E nesta quarta-feira (20), quando foi aberta a pré-venda exclusiva para cartão Elo, não poderia ser diferente. Milhares de fãs fizeram uma corrida para garantir a entrada no espetáculo. Resultado: uma fila de espera de quase 200 mil pessoas formou-se no site de vendas, por volta das 11h, apenas 1 hora após a abertura das vendas.

Os organizadores do evento dizem que a fila é nacional, não sendo possível mensurar quantas pessoas aguardam para garantir o ingresso para o show que será realizado em Belo Horizonte no dia 17 de agosto. Além da fila online, houve aglomeração também na bilheteria do Shopping Cidade. Antes mesmo da abertura do mall já haviam fãs ansiosos para comprar os ingressos.

Ingressos

A venda para o público em geral ocorrerá na próxima sexta-feira (22), a partir das 00h01, no site www.ingressorapido.com.br, e a partir das 10h na bilheteria da Central de Eventos, que fica na rua dos Tupis, 337, no Centro de BH. Ainda conforme os organizadores, há lotes disponíveis para as duas opções.

A mineira Marina Nogueira é uma das belo-horizontinas que está fila de espera online para comprar o ingresso. Com 22 anos de idade e há 17 anos sendo fã da dupla, ela nunca teve a oportunidade de ver os irmãos cantando pessoalmente. Essa seria a chance. "Mas estou desacreditada, tem mais de 100 mil pessoas na minha frente", lamentou. Se não conseguir garantir o ingresso na pré-venda, ela garante que irá até a bilheteria para, enfim, realizar o sonho.

Já Camille Silva Martins foi até o Shopping Cidade para tentar adquirir os ingressos. Lá, contudo, os bilhetes se esgotaram rapidamente. "Cheguei aqui às 9h, sendo que a venda começaria às 10h, e já tinha mais de 100 pessoas na fila. Infelizmente não consegui comprar", lamentou.

Mas Camille disse que voltará ao local na sexta, só que desta vez mais cedo. "Pretendo chegar às 7h. Nunca fui a um show deles, e não quero perder essa oportunidade", contou a jovem de 21 anos, que gosta da dupla por influência da mãe.

Sucesso

Para tentar conseguir atender a demanda dos fãs, o show de BH foi transferido do Mineirinho, que comporta apenas 12 mil pessoas, para a Esplanada do Mineirão, que tem capacidade para 24 mil pessoas. Confira os valores:

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM (EU ACHO QUE PIREI) R$ 240,00 R$ 480,00 PISTA (VAMÔ PULÁ) R$ 140,00 R$ 280,00



Repertório

A dupla já adiantou que o set lista será composto hits que não saem da cabeça dos fãs, como "Vamo Pulá", "Turu Turu", "Desperdiçou", "Inesquecível", "A Lenda", "Não dá Pra Não Pensar", "Love Never Fails" e "Quatro Estações".

"Queremos dar às pessoas um ‘show de Sandy e Junior’, relembrar e revisitar quem a gente era e dividir isso com uma galera que não pôde ver na época, mas acompanhava a carreira, o programa etc.", anima-se Sandy.



Turnê

Além de BH, a turnê passará por Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém. No total, serão 10 shows em todo o Brasil. Veja abaixo os locais e datas:

12 de julho: Recife - Classic Hall

13 de julho: Salvador - Arena Fonte Nova

19 de julho: Fortaleza - Centro de Convenções

20 de julho: Brasília - Nilson Nelson

3 de agosto: Rio de Janeiro - Jeunesse Arena

24 de agosto: São Paulo - Allianz Parque

31 de agosto: Curitiba - Pedreira Paulo Leminski

13 de setembro: Manaus - Estúdio 5

14 de setembro: Belém - Hangar

