Foram anunciados nesta quinta-feira (3), os finalistas do 61° Prêmio Jabuti - a primeira edição depois que uma mudança drástica no regulamento, feita pelo então curador Armando Bagolin, dividiu a opinião de profissionais do livro e acabou em bate-boca. Este ano foram feitos novos ajustes no regulamento e o Jabuti, o mais abrangente prêmio do mercado editorial, vai premiar trabalhos em 19 categorias, divididas nos eixos Literatura, Ensaios, Livro e Inovação.



Entre os finalistas estão Fernanda Young, que morreu em agosto, aos 49 anos, cujo "Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino" concorre na categoria crônica, e Elvira Vigna, com seu livro de conto póstumo "Kafkianas". E ainda: Marcelino Freire, Geovani Martins, André de Leones, Emilio Fraia, Lucia Hiratsuka (em infantil e em juvenil), Tiago Ferro, Ana Paula Maia e Juliana Leite, entre tantos outros.



Em 2019, o Jabuti recebeu 2.103 inscrições. No ano passado, foram inscritas 1.963 obras, um número 15% mais baixo do que o registrado em 2017 (2.346), segundo a Câmara Brasileira do Livro. Vale lembrar que entre 2017 e 2018 o número de categorias caiu de 29 para 18.



Até 2017, o Jabuti anunciava, nesta época, a lista de vencedores, em vez da lista de finalistas. E, no dia da premiação, eram conhecidos apenas os vencedores das categorias Livro do Ano de Ficção e Livro do Ano de Não Ficção. No ano passado, isso mudou: passaram divulgar uma lista de finalistas antes e o vencedor de cada categoria foi conhecido durante a cerimônia de premiação, quando foi anunciado, também, um único ganhador do Livro do Ano (independentemente se de ficção ou não ficção) - o poeta independente Mailson Furtado.



Agora foi feita uma nova mudança. No dia 31 de outubro, os organizadores anunciam uma nova lista de finalistas, com 5 nomes em cada categoria. E, novamente, os vencedores de cada uma delas, que recebem R$ 5 mil e a estatueta, além dos ganhador do Livro do Ano, que ganha R$ 100 mil, serão anunciados na cerimônia do dia 28 de novembro, no Auditório do Ibirapuera.



Sob a curadoria do editor Pedro Almeida, o Jabuti 2019 presta homenagem à escritora Conceição Evaristo, escolhida como a Personalidade Literária do ano. O conselho curador é formado por Mariana Mendes, Camile Mendrot, Cassius Medauar e Marcos Marcionilo.



Os 10 finalistas das 19 categorias do Prêmio Jabuti 2019:



Eixo Literatura



Conto



- Título: Alguns humanos | Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta-da-china Brasil

- Título: Bagageiro | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): José Olympio

- Título: Das pequenas corrupções cotidianas que nos levam à barbárie e outros contos | Autor(a): Rodrigo Novaes de Almeida | Editora(s): Editora Patuá

- Título: Kafkianas | Autor(a): Elvira Vigna | Editora(s): Todavia

- Título: Nequice lapso na função supressora | Autor(a): Camila Passatuto | Editora(s): Editora Penalux

- Título: O sol na cabeça | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Os animais domésticos e outras receitas | Autor(a): Luana Cnhaiderman | Editora(s): Editora Perspectiva

- Título: Reserva natural | Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Sebastopol | Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras

- Título: Um beijo por mês | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque



Crônica



- Título: A arte de querer bem | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil

- Título: A Invenção dos Subúrbios | Autor(a): Daniel Francoy | Editora(s): Edições Jabuticaba

- Título: A rua do tempo: uma escrita fora do mapa | Autor(a): Eduardo Carvalho | Editora(s): Editora Jaguatirica

- Título: A vida pela bola | Autor(a): Luiz Guilherme Piva | Editora(s): Editora Iluminuras

- Título: O que eu tô fazendo da minha vida? | Autor(a): Daniel Bovolento | Editora(s): Editora Planeta

- Título: Onde se amarra a terra vermelha | Autor(a): Marco Aurélio Cremasco | Editora(s): Nave Editora

- Título: Perambule | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34

- Título: Pós-F: para além do masculino e do feminino | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

- Título: Refúgio no sábado | Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca

- Título: Velhos são os outros | Autor(a): Andréa Pachá | Editora(s): Intrínseca



Histórias em Quadrinhos



- Título: Ânsia eterna | Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora

- Título: Bendita cura - Volume 1 | Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros

- Título: Cangaço overdrive | Autor(a): Zé Wellington, Walter Geovani | Editora(s): Draco

- Título: Eles estão por aí | Autor(a): Bianca Pinheiro, Greg Stella | Editora(s): Todavia

- Título: Graphic MSP - Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa

- Título: O idiota: o clássico de Fiódor Dostoiévski em quadrinhos | Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras

- Título: Quem matou o Caixeta? | Autor(a): Rainer Petter | Editora(s): Editora Avec

- Título: Raul | Autor(a): Alexandre De Maio | Editora(s): Editora Elefante

- Título: Saudade | Autor(a): Melissa Garabeli, Phellip William | Editora(s): Autor Independente

- Título: Todos os Santos | Autor(a): Marcello Quintanilha | Editora(s): Veneta



Infantil



- Título: A Avó Amarela | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora

- Título: Casa de passarinho | Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo

- Título: Chão de peixes | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

- Título: Donana e Titonho | Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas

- Título: Enreduana | Autor(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

- Título: Minha família Enauenê | Autor(a): Maria Rita Valadão Carelli | Editora(s): FTD Educação

- Título: O galo gago | Autor(a): Antonio Carlos Secchin | Editora(s): Editora Rocco

- Título: Olavo | Autor(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora

- Título: Papo reto e papo curvo | Autor(a): João Luiz Guimarães, Rosinha Bezerra | Editora(s): Editora do Brasil

- Título: Segredos de uma vida no museu | Autor(a): Ana Rapha Nunes | Editora(s): Editora InVerso



Juvenil



- Título: 80 degraus | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais

- Título: A coisa brutamontes | Autor(a): Renata Penzani | Editora(s): Companhia Editora de Pernambuco

- Título: A grande assembleia dos bichos pestilentos e peçonhentos | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial

- Título: Antonino Peregrino | Autor(a): Osvaldo Costa Martins | Editora(s): Autor Independente

- Título: As novas aventuras de Guaracy | Autor(a): Paulo Virgilio D'Auria | Editora(s): Autor Independente

- Título: Clarice | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora

- Título: Histórias guardadas pelo rio | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

- Título: Horas Mortas | Autor(a): Antônio Schimeneck | Editora(s): Ama Livros

- Título: O Cão e o Curumin | Autor(a): Cristino Wapichana | Editora(s): Editora Melhoramentos

- Título: O dia em que a minha vida mudou por causa de um pneu furado em Santa Rita do Passa Quatro | Autor(a): Keka Reis | Editora(s): Seguinte / Companhia das Letras



Poesia



- Título: Aquenda: o amor às vezes é isso | Autor(a): Luna Vitrolira | Editora(s): Livre

- Título: Carvão : : capim | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34

- Título: Enclave | Autor(a): Marcelo Labes | Editora(s): Editora Patuá

- Título: Fundo Falso | Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições

- Título: Graphophobia | Autor(a): Glauco Mattoso | Editora(s): Editora Patuá

- Título: Lua na jaula | Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia

- Título: Nenhum mistério | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Nuvens | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

- Título: Os postais catastróficos | Autor(a): Ismar Tirelli Neto | Editora(s): 7Letras

- Título: um corpo negro | Autor(a): Lubi Prates | Editora(s): nosotros, editorial



Romance



- Título: A biblioteca elementar | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Record

- Título: A tirania do amor | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia

- Título: Cloro | Autor(a): Alexandre Vidal Porto | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Enterre seus mortos | Autor(a): Ana Paula Maia | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Entre as mãos | Autor(a): Juliana Leite | Editora(s): Record

- Título: Eufrates | Autor(a): André de Leones | Editora(s): José Olympio

- Título: Manual da demissão | Autor(a): Julia Wähmann | Editora(s): Record

- Título: Mauricéa | Autor(a): Adrienne Myrtes | Editora(s): Selo Demônio negro

- Título: Nunca houve um castelo | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: O pai da menina morta | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia



Eixo Ensaios



Artes



- Título: A fotografia como escrita pessoal: Alair Gomes e a melancolia do corpo - outro | Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS

- Título: Arte popular brasileira: olhares contemporâneos | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

- Título: Coleção Fundação Edson Queiroz | Autor(a): Aracy A.Amaral, Regina Teixeira de Barros | Editora(s): Edições Pinakotheke

- Título: Cultura visual: imagens na modernidade | Autor(a): Erika Zerwes, Iara Lis Schiavinatto | Editora(s): Cortez Editora

- Título: Espaço em obra: cidade, arte, arquitetura | Autor(a): Guilherme Wisnik, Julio Mariutti | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

- Título: Nova história do cinema brasileiro, volumes 1 e 2 | Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Patrimônio colonial latino - americano: urbanismo, arquitetura, arte sacra | Autor(a): Percival Tirapeli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Projetos culturais e de ensino das artes visuais em diferentes contextos | Autor(a): Leonardo Mèrcher | Editora(s): InterSaberes

- Título: TPN - teatro popular do Nordeste: o palco e o mundo de Hermilo Borba Filho | Autor(a): Luís Reis | Editora(s): Cepe Editora



Biografia, Documentário e Reportagem



- Título: A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil | Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia

- Título: À sombra dos viadutos em flor | Autor(a): Cadão Volpato | Editora(s): SESI-SP Editora

- Título: Borboletas e Lobisomens | Autor(a): Hugo Studart | Editora(s): Francisco Alves Editora

- Título: Carolina: uma biografia | Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê

- Título: Jorge Amado: uma biografia | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

- Título: O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada - volume 2 | Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: O Tiradentes: uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier | Autor(a): Lucas Figueiredo | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Paletó e eu: memórias de meu pai indígena | Autor(a): Aparecida Vilaça | Editora(s): Todavia

- Título: Povo xambá resiste: 80 anos da repressão aos terreiros em Pernambuco | Autor(a): Marileide Alves | Editora(s): Cepe Editora

- Título: Wander Piroli: uma manada de búfalos dentro do peito | Autor(a): Fabrício Marques | Editora(s): Conceito Editorial



Ciências



- Título: A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

- Título: Ciência e pseudociência: por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar | Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto

- Título: Ciência para educação: uma ponte entre dois mundos | Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu

- Título: Geofísica: uma breve introdução | Autor(a): Fernando Brenha Ribeiro, Eder Cassola Molina | Editora(s): Edusp

- Título: Hipnotizados: o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles | Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras

- Título: Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória | Autor(a): Luciano Frontino de Medeiros | Editora(s): InterSaberes

- Título: Plasticidade cerebral e aprendizagem: abordagem multidisciplinar | Autor(a): Newra Tellechea Rotta, Cesar Augusto Nunes Bridi Filho, Fabiane Romano de Souza Bridi | Editora(s): Artmed

- Título: Remanescentes da Mata Atlântica: a floresta original e suas grandes árvores | Autor(a): Ricardo Cardim | Editora(s): Editora Olhares

- Título: Transexualidade: o corpo entre o sujeito e a ciência | Autor(a): Marco Antonio Coutinho Jorge, Natália Pereira Travassos | Editora(s): Zahar

- Título: Zoogeografia do Brasil: a fauna, a paisagem e as organizações espaciais | Autor(a): Roberto Marques Neto | Editora(s): CRV



Economia Criativa



- Título: (Re)pensando a economia criativa: desenvolturas empreendedoras no Brasil e em Portugal | Autor(a): Israel Jorge | Editora(s): Sebrae

- Título: 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

- Título: Empreendedorismo social e inovação social no contexto brasileiro | Autor(a): James Marins, Mari Regina Anastacio, Paulo R. A. Cruz Filho | Editora(s): Pucpress

- Título: LYdereZ | Autor(a): Pedro Salomão | Editora(s): Best Business

- Título: Mude ou morra: tudo que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia | Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta

- Título: Porque criei a Gastronomia Periférica | Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova

- Título: Sociedade.com: Como as tecnologias digitais afetam quem somos e como vivemos | Autor(a): Abel Reis | Editora(s): Arquipélago Editorial

- Título: Uma vida sem lixo: guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida | Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde

- Título: Viva o fim: almanaque de um novo mundo | Autor(a): André Carvalhal | Editora(s): Paralela / Companhia das Letras

- Título: Você, eu e os robôs: pequeno manual do mundo digital | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): GEN | Atlas



Humanidades



- Título: Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Direitos territoriais indígenas: uma interpretação intercultural | Autor(a): Julio José Araujo Junior | Editora(s): Editora Processo

- Título: História, dialética e diálogo com as ciências: a gênese de formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Jr. (1933-1942) | Autor(a): Paulo Teixeira Lumatti | Editora(s): Editora Intermeios

- Título: Maquinação do mundo: Drummond e a mineração | Autor(a): José Miguel Wisnik | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: O lulismo em crise : um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016) | Autor(a): André Singer | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro | Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Ser republicano no Brasil colônia: a história de uma tradição esquecida | Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Sonhos da periferia: inteligência argentina e mecenato privado | Autor(a): Sergio Miceli | Editora(s): Todavia

- Título: Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 - 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora

- Título: Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico | Autor(a): Laura Carvalho | Editora(s): Todavia



Eixo Livro



Capa



- Título: James Joyce - um retrato do artista quando jovem e Epifanias | Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica

- Título: Letizia Battaglia: Palermo | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS

- Título: Meu nome não é Pixote: o jovem transgressor no cinema brasileiro | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: O galo de ouro | Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio

- Título: O quarto de Giovanni | Capista: Daniel Trench | Editora(s): Companhia das Letras

- Título: Omar | Capista: Paulo Schmidt | Editora(s): Autor Independente

- Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias

- Título: Sapientia: uma arqueologia de saberes esquecidos | Capista: Tereza Bettinardi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Também os brancos sabem dançar: um romance musical | Capista: Pedro Inoue | Editora(s): Todavia

- Título: Um cara qualquer | Capista: Francisco Martins | Editora(s): Primavera Editorial



Ilustração



- Título: Beija-flores do Brasil | Ilustrador(a): Eduardo Parentoni Brettas | Editora(s): Marte

- Título: Chão de peixes | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

- Título: Dois meninos de Kakuma | Ilustrador(a): Marie Ange Bordas | Editora(s): Pulo do Gato

- Título: Donana e Titonho | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Paulinas

- Título: Enreduana | Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

- Título: Manu e Mila | Ilustrador(a): André Neves | Editora(s): Brinque-Book

- Título: Nem filho educa pai | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora

- Título: Olavo | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora

- Título: Se eu abrir esta porta agora... | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA

- Título: Se os tubarões fossem homens | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Edições Olho de Vidro



Impressão



- Título: 70 anos da gráfica da UFRGS: (entre memórias e artes da impressão) | Responsável: Helena Araújo Rodrigues Kanaan, Michele Bandeira, Thaís Aragão | Editora(s): Editora da UFRGS

- Título: A técnica do livro segundo São Jerônimo | Responsável: Gustavo Marinho de Carvalho | Editora(s): Imprensa oficial / Editora UNESP

- Título: Bel Lobo e Bob Neri: vida é obra | Responsável: Ipsis Gráfica | Editora(s): Bazar do Tempo

- Título: Bill Viola | Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Clementina Duarte 50 anos de arte e design | Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora

- Título: Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

- Título: Francisco João de Azevedo e a invenção da máquina de escrever | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

- Título: Iole de Freitas : Corpo / Espaço : body / space | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Editora Cobogó

- Título: Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

- Título: Um livro pra gente morar | Responsável: Gráfica e Editora Posigraf | Editora(s): Editora Positivo



Projeto Gráfico



- Título: Almanaque brasilidades: um inventário do Brasil popular | Responsável: Lauro Machado | Editora(s): Bazar do Tempo

- Título: Beatriz Milhazes: colagens | Responsável: Flávia Castanheira | Editora(s): Editora Cobogó

- Título: Caminhos e legados: o sucesso dos irmãos Nishimura na construção de uma empresa familiar exemplar. | Responsável: Roberto Spinoso Prado | Editora(s): Vila Poente

- Título: Clarice | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

- Título: Claudia Andujar: a luta Yanomami | Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS

- Título: Cordão | Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign

- Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

- Título: O Brasil na rota da China | Responsável: Victor Burton | Editora(s): Artepadilla

- Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Responsável: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias

- Título: Teatro da Vertigem | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Editora Cobogó



Tradução



- Título: Almas mortas | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34

- Título: Enéadas: quinta Enéada | Tradutor(a): José R. Seabra Filho, Juvino A. Maia Junior | Editora(s): Edições Nova Acrópole

- Título: Júlio César | Tradutor(a): José Francisco Botelho | Editora(s): Penguin / Companhia das Letras

- Título: Lições de ética | Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp

- Título: Morrer sozinho em Berlim | Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade

- Título: O conto dos Contos: Pentameron ou o Entretenimento dos Pequeninos | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria

- Título: Só para maiores de cem anos: antologia (anti)poética | Tradutor(a): Cide Piquet, Joana Barossi | Editora(s): Editora 34

- Título: Sobre a arte poética | Tradutor(a): Antônio Campos, Antônio Mattoso | Editora(s): Autêntica Editora

- Título: Sobre isto | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

- Título: Tiestes | Tradutor(a): José Eduardo dos Santos Lohner | Editora(s): UFPR



Eixo Inovação



Fomento à Leitura



- Título: 3º Semana Senac de leitura | Responsável: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac | Editora(s): Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac

- Título: Caixa de cultura | Responsável: Rosana | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP

- Título: Domínio ao público | Responsável: Ricardo | Editora(s): Instituto Mojo

- Título: Leia para uma criança | Responsável: Dianne Cristine | Editora(s): Itaú Social

- Título: Ler antes de morrer (Canal no YouTube) | Responsável: Isabella | Editora(s): Ler antes de morrer

- Título: Pegaí leitura grátis | Responsável: Idomar | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis

- Título: Poesia contra a violência | Responsável: Sérgio | Editora(s): Pensamentos Vadios

- Título: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP

- Título: Rede LiteraSampa | Responsável: Mara Esteves | Editora(s): Mara Esteves Costa

- Título: Sarau do Binho e suas ações de incentivo à leitura | Responsável: Suzi | Editora(s): Suzi de Aguiar Soares



Livro Brasileiro Publicado no Exterior



- Título: A resistência | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press

- Título: A verdade vencerá | Autor(a): Luiz Inácio Lula da Silva | Editora(s): Boitempo Editorial, El Viejo Topo

- Título: Brasil: Uma biografia | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling | Editora(s): Companhia das Letras, Penguin Random House UK/Allen Lane

- Título: Gente de cor, cor de gente | Autor(a): Mauricio Negro | Editora(s): Editora FTD S.A, Little Island Books Limited

- Título: Meia-noite e vinte | Autor(a): Daniel Galera | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

- Título: Meu Pé de Laranja Lima | Autor(a): José Mauro de Vasconcelos | Editora(s): Editora Melhoramentos , Pushkin Press

- Título: Simpatia pelo demônio | Autor(a): Bernardo Carvalho | Editora(s): Companhia das Letras, Éditions Métailié

- Título: Terapia financeira: realize seus sonhos com educação financeira | Autor(a): Reinaldo Domingos | Editora(s): Editora DSOP, Porto Editora