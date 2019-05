Um fim de semana em família no Royal Horticultural Society "Back to Nature" Garden. Príncipe William, Kate Middleton e filhos aproveitaram o domingo, 19, bem pertinho da natureza.



O local foi projetado pela duquesa de Cambridge e pelos arquitetos paisagistas premiados Andrée Davies e Adam White, da Davies White Landscape Architects. É um ambiente de floresta para famílias e comunidades se unirem e se conectarem com a natureza.



"Sua alteza real é uma forte defensora dos benefícios comprovados que o ar livre tem na saúde física e mental e o impacto positivo que a natureza e o meio ambiente podem ter no desenvolvimento infantil em particular", diz a publicação feita pelo perfil oficial da família real no Instagram.



Nos últimos meses, a princesa Charlotte e os príncipes George e Louis, filhos de William e Kate, ajudaram a reunir musgos, folhas e galhos para decorar o jardim. Varas de avelã coletadas pela família também foram usadas para fazer a toca do local.



"Aproximadamente 90% dos nossos cérebros adultos são desenvolvidos antes dos cinco anos de idade e o que uma criança experimenta naqueles primeiros anos afeta diretamente como o cérebro se desenvolve. É por isso que penso que é tão importante, quer sejamos pais, responsáveis ou membros da família, realmente nos envolvermos em tempo de qualidade com crianças e bebês desde a mais tenra idade", afirmou Kate Middleton.