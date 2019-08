A Secretaria Municipal de Cultura oficializou, na tarde desta segunda-feira (12), um termo de cooperação entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no âmbito da cultura. A ideia é criar parcerias tanto na gestão cultural do município quanto nas atividades realizadas pela universidade no segmento.

Durante a assinatura do acordo, estiveram presentes o secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, o Procurador-Geral do Município, Tomáz de Aquino, a presidente da Fundação Municipal de Cultura, Fabíola Moulin, a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida e a reitora de Extensão da UFMG, Claudia Mayonga.

A oficialização da parceria dá seguimento a ações culturais conjuntas que já vêm sendo realizadas no âmbito dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com foco especial na juventude e na formação. Com vigência quatro anos, podendo ser prorrogado, o acordo permite que as propostas sejam fortalecidas e que as instituições se comprometam a identificar novos projetos de mútuo interesse, explorando as demandas relacionadas ao desenvolvimento cultural da cidade. Além disso, a UFMG passará a disponibilizar o conhecimento de sua equipe técnico-científica para aprimorar a gestão das ações.