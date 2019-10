Após polêmica causada pela postagem de um vídeo em que ria de uma menina em um trem da Disney, o cantor MC Gui começou a perder contratos de publicidade e de shows. Nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Cambuquira, no Sul de Minas, anunciou o cancelamento de uma apresentação que o MC faria em 2 de novembro na cidade, dentro da programação da Festa de Rua. A prefeitura destacou que não é a organizadora do evento e não compactua com “gestos de bullying”:

A repercussão ruim sobre o vídeo feito pelo MC também provocou o cancelamento de um show em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que seria realizado por uma escola de inglês, que se manifestou pelas redes sociais: "O CNA Idiomas Três Lagoas/MS, através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween. Por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento. Reforçamos que ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita", diz o comunicado.

O caso

Nesta segunda-feira (21), MC Gui publicou em seu Stories um vídeo em que se aproximava de uma família americana, numa viagem de trem em Orlando, zoando a criança que estava no grupo. A criança parecia estar constrangida, sem entender o que estava acontecendo. Muitos seguidores de MC Gui entenderam como um caso de bullying.

Pouco tempo depois, ele retirou o vídeo do ar e fez outra gravação, dizendo que "deu risada" porque a menina se parecia com a personagem Boo, de "Monstros SA". "Eu dei risada, porque nunca tinha visto aquilo. E a internet está muito chata, eu não fiz bullying com a menina”, disse.

Nesta terça, MC Gui fez um vídeo oficial com posicionamento, postado em suas redes sociais. Dessa vez, ele pede desculpas a quem se sentiu constrangido com o vídeo postado em seu Stories do Instagram. "Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança", disse. Veja a postagem:

