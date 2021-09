Fomentar a criação, a pesquisa e a produção em dança. Com essa premissa, nasce a Residência Artística CRDançaBH 1ª Edição, que irá selecionar 6 propostas para uma imersão criativa. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 8 de setembro. A atividade é uma construção conjunta entre o Centro de Referência da Dança de Belo Horizonte e o Cine Santa Tereza, realizada dentro da Programação do Circuito Municipal de Cultura. A ação conta com a parceria do Goethe-Institut. O Circuito é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC).

A residência se apresenta como um espaço de interlocução e criação coletiva, em regime de imersão, de maneira virtual, durante um período de três meses, tendo como foco artistas da área de dança. Nesta primeira edição, intitulada “Corpo-Imagem-Movimento”, será evidenciada a confluência entre a dança e o audiovisual e, consequentemente, as possibilidades criativas que se abrem a partir dessa convergência entre linguagens.

A ação dá seguimento às ações regulares de difusão, promoção e divulgação já realizadas pelo CRDançaBH, como o projeto Terça da Dança, dando ênfase ao fomento, à criação e à pesquisa. O objetivo é impulsionar o exercício criativo, tendo como pilares a transversalidade e a interlocução.

De acordo com Aline Vila Real, diretora de Promoção das Artes da Fundação Municipal de Cultura, uma das funções da residência é criar um ambiente propício à experimentação, apoiada na troca e no atravessamento entre os participantes e entre as linguagens da dança e do audiovisual.

“Realizar o primeiro programa de residência artística do Centro de Referência da Dança de BH é uma ação muito importante para a Fundação Municipal de Cultura, que tem se movimentado para que, mesmo nessa situação de pandemia, a produção cultural da cidade encontre ambiente favorável para a sua manifestação. O programa Corpo-Imagem-Movimento conecta memórias e movimentos históricos às estratégias contemporâneas de criação artística e celebra a existência de um Centro de Referência da Dança na cidade de Belo Horizonte.”

Como vai funcionar

O tema “Corpo-Imagem-Movimento” abre o Programa de Residências por estar em total consonância com as necessidades e especificidades com as quais os artistas têm que lidar no contexto da pandemia de Covid-19. Trata-se de fomentar não o registro de espetáculos, mas, sim, a produção de obras que surjam da interface entre os campos do audiovisual e da dança. Durante a residência, os artistas selecionados receberão orientação de dois tutores das áreas de artes cênicas e audiovisual, que acompanharão todo o processo, e terão ainda três encontros virtuais com provocadores, ao longo do percurso.

Para a missão de tutoriar o processo criativo, foram convidados o coreógrafo, multiperformer e pedagogo Guilherme Morais (BH/Berlim), e a cineasta Everlane Moraes (SE). No papel de provocadores, estão a atriz, diretora e dramaturga Grace Passô (BH), a cineasta, coreógrafa, artista visual e curadora Carmem Luz (RJ) e o multiartista Welket Bungué (Guiné-Bissau).

Serão escolhidos, por meio de cadastramento, seis propostas de artistas e/ou coletivos, da área de dança, que receberão um cachê artístico no valor de R$ 1000,00. O processo seletivo levará em conta a trajetória, a motivação e o potencial multiplicador do candidato. A comissão de seleção será formada por representantes do CRDançaBH, do Circuito Municipal de Cultura e pelos dois tutores da atividade.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 8 de setembro pelo site do Circuito Municipal de Cultura