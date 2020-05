Prepare a pantufa, o balde de pipoca (ou a cervejinha) e o controle da TV (ou o celular) porque o fim de semana está batendo na porta, e, com ele, as já consagradas lives de artistas brasileiros ou de outras partes do mundo.

Já nesta quinta-feira (7), tem, às 17h, o piano clássico de Norah Jones, que estreou nas apresentações pela web na última semana. A transmissão do show da cantora será pela página dela no Facebook. Tocando em solo brasileiro, tem também AraKetu e Manu Gavassi - artista que arrebanhou uma legião de fãs depois de participar no BBB.

Não vai perder a chance de ficar em casa, mas em boa companhia, né?

Confira a programação até domingo (9), quando, a propósito, tem show especial do rei Roberto Carlos para as mães:

Quinta-feira, 7 de maio:

Norah Jones – 17h (Facebook)

Radiohead – 18h (YouTube - transmissão de show gravado)

Ara Ketu – 18h30 (YouTube)

Manu Gavassi – 19h (YouTube)

Lucas Lucco – 20h (YouTube)

Péricles – 20h (YouTube)

Pitty – 21h (Twich - twitch.tv/pitty)

Sexta-feira, 8 de maio:

Pink Floyd –13h (YouTube - transmissão de show gravado)

Roberta Miranda – 19h (YouTube)

Latino – 19h (YouTube)

Luisa Sonza – 20h (YouTube)

Banda Magníficos – 20h (YouTube)

Mastruz com Leite – 20h (YouTube)

Tribo de Jah – 20h (Plataforma da Showlivre - showlivre.com)

Fábio Jr. – 21h30 (YouTube)

Sábado, 9 de maio:

Genesis - 16h (YouTube - transmissão de show gravado)

Dennis DJ – 16h (YouTube)

Dinho Ouro Preto – 18h (YouTube)

Lucas Lucco – 20h (YouTube)

Marília Mendonça – 20h30 (YouTube)

Camila Cabello – 21h (TikTok)

Domingo, 10 de maio

Zeca Pagodinho – 13h (YouTube)

Michel Teló – 13h (YouTube)

Edson & Hudson – 14h (YouTube)

Roberto Carlos – 15h (YouTube)

Daniel – 15h45 (YouTube)

The Rolling Stones – 16h (YouTube - transmissão de show gravado)

Vitor Kley – 16h (YouTube)

Jorge Vercillo – 17h (YouTube)

João Neto e Frederico – 18h (YouTube)

Ivete Sangalo – 18h (YouTube)

Simone –18h (YouTube)

Zezé Di Camargo e Luciano – 18h15 (YouTube)