O clima de Natal está tomando conta de vários espaços icônicos de Belo Horizonte. Um deles é o Parque Municipal, que é visitado pelo espírito natalino há 13 anos. Nesta época, os personagens do presépio são devidamente organizados para a cena do nascimento do menino Jesus.

O presépio, que já está aberto ao público, ganha vida pelas mãos da funcionária Joana Aparecida Teixeira. Ela também já se tornou parte do elenco de um dos principais cartões postais da cidade. É que a atração costuma chamar a atenção dos passantes que ficam diante das grades do parque para admirar o zelo de Joana e de outros funcionários da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica no momento de arrumar "o palco" para a cena natalina.

Para suas criações, a funcionária sempre procura usar materiais alternativos que podem ser recolhidos dentro do próprio parque. Neste sentido, ela valoriza uma das metas da Fundação, que é a sustentabilidade.

Serviço



O presépio poderá ser visitado nos dias de funcionamento normal do parque, até 6 de janeiro de 2020, de terça-feira a domingo, entre 6h e 18h. A entrada é gratuita.



*Com Maiara Brito, sob supervisão de Cassia Eponine.