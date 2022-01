A cantora Preta Gil está com Covid pela segunda vez. O diagnóstico foi anunciado no perfil da artista no Instagram, na tarde deste sábado (1º). A filha de Gilberto Gil foi um dos primeiros nomes da comunidade artística é divulgar que estava com o vírus, em março de 2020.

Preta Gil observou que está bem e aproveitou para reforçar a importância da vacinação - ela já recebeu duas doses do imunizante. "Ajuda muito a diminuir os sintomas severos do vírus e complicações!!!!!", escreveu.

Ela suspeitou que estava com Covid após sentir cansaço e ardência nas vias respiratórias, tendo participado, no mesmo dia, de um jantar com o marido Rodrigo Godoy e os sogros. Após exames, nenhum deles foi contaminado.