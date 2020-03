Preta Gil informou, por meio dos stories no perfil dela no Instagram, que está com coronavírus. A cantora foi uma das atrações do casamento da irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi. A musa fitness também está com a Covid-19.

De acordo com a publicação de Preta Gil, três convidados da boda já tinham confirmado a infecção pelo vírus, que teve a pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nesta semana.

"Eu não me preocupei muito porque eu não tive contato com nenhuma dessas três pessoas. Procurei meus médicos e eles disseram que, sem sintomas, não adiantava fazer exame e que nem é recomendado para não superlotar os hospitais", disse a cantora nos stories.

O casamento foi no sábado passado, em Itacaré, no litoral baiano, mas somente na quarta-feira (11) à noite Preta Gil teve sintomas. "Comecei a sentir calafrio, muita dor de cabeça. Acordei na quinta com dor no corpo, ligeira dor de garganta. Fiz o exame, já me coloquei em isolamento, inclusive ontem não participei de uma campanha. Hoje de manhã saiu o resultado e eu estou com coronavírus".

Emocionada nos vídeos, a cantora afirmou que permanecerá em isolamento por quanto tempo os médicos disserem que é preciso ficar. Ainda nas publicações, ela se desculpou por não poder estar presente em uma formatura da USP de Campinas, na qual se apresentaria.