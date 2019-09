O Festival Cenas Curtas nasceu no ano 2000, em Belo Horizonte. Prestes a completar duas décadas, chega à 20ª edição anual apresentando, a partir de amanhã, no palco do Galpão Cine Horto e nas ruas, 28 atrações.



Uma das novidades é o retorno da Mostra Cena-Espetáculo. A proposta é premiar as quatro melhores produções com R$ 10 mil para que a cena vire uma peça completa.



“Nesse ano a gente também inova financiando e apoiando a montagem de um espetáculo de rua”, reforça Chico Pelúcio, diretor geral do Galpão Cine Horto e um dos fundadores do Grupo Galpão.



A premiação não é a única forma de garantir a montagem dos espetáculos, avisa Pelúcio: “A gente brinca que o Festival Cenas Curtas é um espaço para o risco e para o erro. É o local para as pessoas se arriscarem em linguagens novas, em diálogo que o mercado e o cotidiano não permitem”.



Não por acaso, ao longo da edições anteriores, o Cenas Curtas foi o lugar de nascimento de vários espetáculos de sucesso, como “Por Elise”, do grupo espanca!, e “É Só Uma Formalidade”, do Quatroloscinco.



Espécie de laboratório, o festival também é um retrato da produção teatral e reflexo dos acontecimentos do país. “Provoca a produção contemporânea a buscar linguagens que tenham a ver com os tempos que estamos vivendo. Nos últimos tivemos muitas cenas ligadas ao movimento LGBT, e agora temos muitas ligadas à democracia”, pontua Pelúcio.



História



A evolução do Cenas Curtas é contada por meio da exposição com registros de todas as cenas já apresentadas desde 2000. “Busquei fotos que fossem representativas de cada uma delas e que mostrassem a diversidade do que já foi apresentado aqui”, diz o fotógrafo Guto Muniz, autor da maioria dos registros.



“Em tempos em que as políticas para a cultura estão tão ameaçadas, um festival que se realiza há quase 20 anos, com ou sem apoio, precisa ser valorizado”, diz Marcos Coletta, que assina documentário sobre a história do festival, ao lado de Paula Dante.



SERVIÇO

20º Festival Cenas Curtas, de amanhã a domingo, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613 – Horto) e espaços associados do entorno. Cenas de Rua + Rolês + Debates do Dia Seguinte: Entrada franca | Cenas de Palco + Cenas-Espetáculo + Festa de Encerramento: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Passaporte para cinco dias (de terça a sábado): R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)