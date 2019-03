Priyanka Chopra e Nick Jonas se casaram no fim do ano passado em uma cerimônia de dois dias que contemplou as culturas indiana e cristã. Mas há um detalhe que faz a atriz de 36 anos se sentir uma "terrível esposa". Na última terça-feira, (19), em entrevista ao programa de televisão The View, ela lamentou sua falta de habilidades culinárias.



"Eu não sei cozinhar", disse. "E eu disse isso a ele (Jonas) quando ele me pediu em casamento. Eu pensei: 'Ouça, você é de uma boa casa do sul [em Dallas]. Você está acostumado com sua mãe fazendo comida incrível... Você não vai se casar com esta garota. Eu não sei cozinhar'", relatou.



"Eu sei fazer ovos, esporadicamente, talvez à noite. Eu sou melhor em fazer ovos à noite para o jantar", completou a atriz. Em seguida, acrescentou como isso a faz se sentir "uma esposa terrível nesse sentido".



Priyanka explicou que Nick Jonas, de 26 anos, suavizou a situação dizendo que tudo estava bem, já que ele também não sabe cozinhar.



