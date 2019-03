Com vendas abertas ao público no primeiro minuto desta sexta-feira (22), a dificuldade na compra de ingressos para show da dupla Sandy & Júnior gerou uma enxurrada de reclamações na internet desde as primeiras horas do dia. O site Reclame Aqui, que recebe queixas de usuários sobre serviços prestados por empresas de diversos segmentos em todo o país, registrou 291 reclamações entre 0h01 e 12h desta sexta.

De acordo com a plataforma, as principais dificuldades relatadas pelos consumidores são a dificuldade para finalizar a compra, o cancelamento de compra já realizada e a fila de espera no site. Somente de usuários de Minas Gerais, o Reclame Aqui já contabilizou 35 queixas entre 0h01 e 14h30. No Estado, os principais problemas são a falta de confirmação da compra e problemas na finalização da transação.

Os números ficam ainda maiores quando é considerado o período da pré-venda, que começou na última quarta-feira (20) para clientes do cartão de crédito Elo. Nos dois dias, 20 e 21, foram registradas 152 reclamações, 11 delas em Minas.

Na lista de comentários no Reclame Aqui, um usuário de Belo Horizonte relata que teve cobrada uma taxa de conveniência de um ingresso cancelado. Na reclamação, ele declara que comprou a entrada para garantir a oportunidade, mas queria outro setor. Quando conseguiu comprar o que ele queria, pediu o cancelamento do primeiro, mas a taxa de conveniência ainda foi cobrada.

Até o momento desta publicação, a empresa responsável pelas vendas, Ingresso Rápido, ainda não havia respondido a nenhuma das reclamações postadas no site. No entanto, a reputação da empresa aponta que 100% das reclamações contra ela são respondidas na plataforma. A reportagem tentou contato com o grupo, mas não há telefones disponíveis para contato e os canais de atendimento não responderam.

Redes sociais

No Twitter, é possível ver vários usuários comentando sobre as dificuldades de comprar os ingressos para assistir a um dos shows da dupla, que acontecem entre julho e setembro em dez cidades do Brasil. Um dos usuários lamentou não ter conseguido comprar sua entrada para a apresentação na capital mineira, que acontece no dia 17 de agosto, e pede que a dupla abra uma data extra, como fez em São Paulo.

Eu não consegui comprar nem o ingresso mais caro SANDY E JÚNIOR PQ ME MATARAM ABREM UMA SESSÃO EXTRA EM BH POR FAVOR — Pedro 🐍 (@filhotedaanitta) March 22, 2019

PRIVILEGIADO É QUEM CONSEGUIU COMPRAR O INGRESSO DE SANDY E JUNIOR — Brenda (@bren5daa) March 22, 2019

Gente até queria ir no show Sandy e Júnior mas 4281920261910 pessoas na minha frente no site pra comprar um ingresso de R$600,00 tô de boa hein — carol 🌸 (@AnaCaroltercal) March 22, 2019

Vendas físicas

O início das vendas físicas deixou lotado um shopping de Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira. O estande da Central dos Eventos, montado no Shopping Cidade, no Centro da capital, vendeu todos as entradas disponíveis para o show após duas horas aberto, por volta das 12h. Muitos fãs chegaram ao local de madrugada para garantir seu ingresso e os próprios clientes organizaram um esquema de senhas para distribuirem entre si.

A apresentação de Sandy & Júnior em BH aconteceria no ginásio do Mineirinho, mas foi transferida para a esplanada para o Mineirão, mudança que dobrou a capacidade de público para 24 mil.

(Com Anderson Rocha)

