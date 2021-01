André Carreira se diverte vendo “Tudo Bem no Natal que Vem” em vários idiomas na Netflix, onde o filme estreou há poucas semanas exibindo uma performance inédita para uma produção nacional, entrando na lista dos mais vistos do mês em países como Alemanha, Portugal e Estados Unidos.

É a grande prova de que o produtor mineiro fez a escolha certa ao trocar, em 2013, Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro. Ele montou uma filial da empresa Camisa Listrada e, em menos de sete anos, foi o responsável por grandes sucessos como “O Candidato Honesto”, “Os Farofeiros” e “Fala Sério, Mãe!”.

Nesta entrevista, Carreira fala do êxito do filme protagonizado por Leandro Hassum e de sua trajetória iniciada como estagiário de produção, em 1997. “Existem muitos produtores que atuam mais no sentido financeiro. Eu sou um operário do audiovisu al. N unca fui o cara dos holofotes. Gosto do fazer cinema” .

Como você analisa a recepção de “Tudo Vai Bem no Natal que Vem” no exterior?

A gente está acostumado com os sucessos locais e foi muito bom ter este gostinho de uma repercussão internacional. Acho que é a primeira vez que temos esta oportunidade de lançar um filme em mais de 180 países, de forma simultânea. Ele foi dublado para o inglês, o alemão, o francês, o italiano, o espanhol... A dublagem italiana ficou perfeita. É um idioma em que a atuação do Hassum casou muito bem. Está bem divertido. Foi curioso ver como as piadas foram adaptadas nestas diversas línguas.

O filme ajuda a romper com uma ideia de que comédias locais não conseguiam “vender” bem no mercado externo, não é verdade?

Exato. Há esta percepção de que comédias locais não viajam. É uma coisa que sempre ouvi, mas neste filme a gente conseguiu uma coisa – também no “Fala Sério, Mãe!” – que é misturar o humor com a emoção. É raro conseguir aliar estas duas emoções num mesmo filme. Eu lembro que, no “Fala Sério, Mãe!”, as pessoas riam bastante, mas também saíam bem emocionadas. Li posts de três gerações que tinham ido assistir juntas. Virou um programa coletivo. Em “Tudo Bem no Natal que Vem”, eu senti uma repercussão ainda maior neste sentido. Muita gente escreveu coisas como “não acredito que chorei no filme do Leandro Hassum” e “melhor filme de Natal que já vi”. É um filme que toca muito as pessoas. O Natal costuma ser um período de balanço, ainda mais num ano tão complicado como foi o de 2020.

A Camisa Listrada se transformou numa grande produtora de audiovisual. Como surgiu a ideia de levá-la para o Rio de Janeiro?

Minha história sempre foi de idas e vindas, fazendo a ponte aérea BH-Rio. Comecei na época em que fazia Publicidade e Propaganda na faculdade, em 1997, quando tive a oportunidade de trabalhar na VT3, produtora de Helvécio Ratton. Quando foi fazer “Amor & Cia” em São João del-Rei e Tiradentes, ele me chamou para fazer um estágio de produção. Aceitei na hora, porque meu sonho era trabalhar com cinema, embora se produzisse muito pouco naquele tempo. Estávamos ainda no início da retomada, sem conseguir estar numa atividade plena no Brasil. Tive esta sorte de ser convidado e agarrei com unhas e dentes. Grande parte da equipe técnica era do Rio de Janeiro e eu me dei muito bem com ela. Assim que as filmagens terminaram, eles me chamaram para ir para o Rio para trabalhar em outros projetos. Foi até engraçado, porque eu fiquei meses morando em São João e, quando retornei para casa, minha mãe disse “Que bom que você voltou!”. Eu respondi que estava apenas passando para pegar mais coisas, pois estava indo morar no Rio (risos). Foi uma coisa muito de ímpeto, que eu sempre tive em minha vida. As oportunidades apareciam e eu me jogava nelas, já que cavalo selado não passa em sua frente duas vezes. Foi uma ascensão bem meteórica, porque trabalhei no “Amor & Cia” como estagiário de produção e, no filme seguinte, um média-metragem com Matheus Nachtergaele e Paulo Autran, chamado “O Enfermeiro”, já fazia platô, uma função várias casas acima e que é muito importante no set. Depois participei de “Lavoura Arcaica”, “A Partilha”, “Duas Vezes com Helena” e filmes da Xuxa e dos Trapalhões. Ficava indo e vindo.

A primeira produtora que você abriu foi a NaTora, ao lado de sete realizadores. Como foi esta experiência?

A gente brincava que a NaTora não era uma produtora, mas sim uma banda, pois tinha oito sócios! Era algo bem irreverente, com poucos compromissos comerciais. Era quase um coletivo de realização. Fizemos um documentário chamado “Secos e Molhados”, que ganhou a Mostra de Tiradentes. Ganhamos o Festival do Rio com “Água Benta, Fé Ardente”, sobre a lavagem do Cristo com cachaça em Morro Vermelho. Em 2001, a NaTora terminou. Nesta época, o Helvécio Ratton me chamou para voltar, para ser diretor de produção de “Uma Onda no Ar”, em que peguei do zero, ajudando a fazer todo o desenho de produção. Com ele, galguei mais um degrau, deixando o platô para ser diretor de produção. Resolvi que o meu lugar seria BH, até porque a cena estava bem diferente, mais efervescente. Tinha a geração do digital que estava aparecendo, aproveitando o barateamento dos equipamentos e montando pequenas produtoras. Antes, para se manter uma produtora, você precisava de um investimento de centenas de milhares de dólares. A NaTora, a Mosquito e a Teia foram filhotes do digital. Numa estrutura antiga, talvez estas produtoras não tivessem nascido. A gente tinha uma câmera mini-DV e um iMac e a produtora se fazia só com isso. Em 2001, me tornei sócio da Camisa Listrada, aberta por Armando Mendz e Rodolfo Buaiz, iniciando uma grande produção. Fomos uma das que mais produziu em Minas, fazendo documentários como “Sumidouro” e “Descaminhos” e ficções como “Fronteira”, “Cinco Frações de uma Quase História” e “Mão na Luva”. Essa fase aí termina com “O Menino no Espelho”.

Realizar “O Menino no Espelho”, baseado em livro de Fernando Sabino, representou um grande salto em termos orçamentários. Como foi fazer esta produção?

Realmente foi a produção de maior porte, depois de vários filmes de baixo orçamento, feitos na garra. Saltamos de R$ 1 milhão e pouco para R$ 5 milhões. Era um filme de época, com atores reconhecidos. Foi um divisor de águas na Camisa, abrindo uma porta para grandes produções. Eu me lembro que, em 2012, voltando da filmagem, após seis meses em Cataguases, encontrei um cenário bem desanimador. Todos os realizadores descontentes, quase não havia incentivo para a produção em Minas. “O Menino” levou quase seis anos para ser realizado. Então disse à minha esposa que não ficaria mais seis anos para fazer outro filme. Não tinha condição. Sempre almejei fazer projetos com maior valor de produção, que pudessem se comunicar com o público. A repercussão é o meu retorno máximo. É o que me dá prazer como produtor.

Foi este cenário desanimador que o levou a fincar raízes no Rio?

O Rio estava em eferves-cência, com Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Era o melhor momento do Fundo Setorial da Ancine. E muitos produtores do Rio falaram para eu vir para cá, pois havia muita oportunidade. Em 2013, abri a filial da Camisa aqui. E logo que cheguei a gente já coproduziu uma série. Um ano depois, iniciamos a parceria com o (diretor) Roberto Santucci, o (roteirista) Paulo Cursino e o Leandro Hassum, com “O Candidato Honesto”. De lá para cá fizemos muitos filmes e séries, uma produção que me orgulha muito. Atingimos quase dez milhões de espectadores nos cinemas e também batemos recordes de audiência nas TVs aberta e fechada. Coroamos essa nova era que estamos vivendo, do streaming, com duas produções de repercussão muito grande. Além de “Tudo Bem para o Natal que Vem”, para a Netflix, o “No Gogó do Paulinho” foi exibido na Amazon, que também está indo muito bem.

Apesar de a Netflix surgir como importante parceiro no cinema brasileiro, muitos realizadores afirmam que, do ponto de vista econômico, não é vantajosa. Você concorda?